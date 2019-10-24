Вместо «дружбы и радости» второклассников попросили нарисовать экстремизм

Тюмени родители учеников школы №67 удивились конкурсу, в котором предложили поучаствовать их детям. Как рассказал отец одного из школьников местному изданию 72.ru, учительница скинула в родительский чат в соцсетях задание к конкурсу рисунков, посвященному антиэкстремистским и антитеррористическим темам.

Родители отметили, что ученики второго класса не понимают, что такое экстремизм. Они добавили, что даже не каждый старшеклассник разбирается в этом вопросе. При этом взрослые сами не знают, как объяснить своим детям, что такое антитеррористические меры.

В сети было опубликовано фото задания. В нем указано, что работа может быть выполнена карандашом, акварелью или гуашью на альбомном листе формата А4.

В тексте также сказано, что при выборе победителя конкурса будут учитываться «интересные сюжетные решения» и «творческие находки».

Родители школьников пришли к выводу, что такие конкурсы в младших классах — бессмысленны.

Администрация школы № 67 пояснила «Газете.Ru», что темы подобных конкурсов в образовательные учреждения присылают городские власти, однако учитель каждого класса должен проанализировать текст задания и объяснить его ученикам, учитывая их возрастные особенности. Учитель сработал непрофессионально и просто выслал в родительский чат текст оригинального задания, пояснили в школе.

«В данном случае учительница должна была поговорить с детьми о том, что такое мирное небо над головой, добро, счастье, а не просто «выбросить» в группу задание. Она, к сожалению, не довела информацию до родителей и детей. В случае с учениками второго класса предполагалось, что темами их рисунков станут дружба, счастливое детство, радость», — пояснила замдиректора школы по воспитательной работе Ольга Гребенкина. Она также добавила, что в школе будет проведено служебное расследование в связи с ошибкой учительницы.

В департамент образования Тюмени информацию пока никак не прокомментировали — ведомству потребовалось время, чтобы объяснить, является ли подобный конкурс допустимым или нет.

Осенью прошлого года мама одной из российских учениц четвертого класса пожаловалась на домашнее задание по русскому языку, которое довело ее дочь до слез. Женщина не уточнила город и школу, где дали это домашнее задание. По ее словам, ребенку задали представить, что ее отец ушел на войну, и написать ему письмо на фронт.

«После первых же строк и слов «совсем недавно ты был с нами, а сейчас на фронте», ребенок уронил ручку и зарыдал в голос… Кто, какой державный идиот придумывает такие темы для домашних заданий?! Это что, мы готовимся к войне?! Делаем заготовки писем родным?!» — возмутилась женщина на своей странице в LiveJournal.

Она также рассказала, что ее дочь все же выполнила задание, но «не смогла принять воображаемые обстоятельства».

«Папа, зачем тебе эта война?! Вернись лучше к нам! Дома у нас все хорошо! Зачем тебе это нужно?! Еда у нас есть, все у нас хорошо.

Я ненавижу тех людей, кто начал войну! Я хочу, чтобы все всегда жили в мире и были рядом, и не было войны», — написала школьница.

В Минпросвещения России, комментируя задание, отметили, что «годы войны, история великой трагедии и великого мужества — это история нашей страны и неизменная составляющая образовательной программы». В ведомстве отметили, что российские школьники должны изучать историю страны — в том числе и трагические события.

«Безусловно, вопросы заданий — во многом вопросы конкретной образовательной программы, вопросы педагога, его умение и талант сделать программу доступной и наиболее интересной для учащихся, и учебник здесь — лишь один из инструментов», — сказали РИА Новости в пресс-службе министерства.

Аналогичный ответ предоставили и в комитете по образованию Санкт-Петербурга. Представитель ведомства подчеркнул, что перед выполнением этого задания учащиеся должны прочитать стихотворение Елены Благининой «Письмо папе на фронт».

«Это задание может показаться ребенку грустным, точно так же его могут тронуть рассказы о Великой Отечественной войне, о блокаде Ленинграда, о любых трагических событиях в истории нашей страны. Но дети должны знать историю России, включая ее героические и трагические страницы», — заключили в пресс-службе комитета.