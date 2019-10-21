В селе РФ построят школу имени героя Чеченской войны

В российском селе построят школу имени героя Чеченской войны

В селе Прасковея Буденновского района Ставропольского края построят школу имени героя России и участница Чеченской войны Алексея Мороховца. Об этом сообщается на сайте пресс-службы министерства строительства региона.

Общая площадь учреждения составит 19,7 тысяч квадратных метров. В школе будут созданы два спортивных зала и бассейн, а также кабинеты логопеда и психолога, помещения медицинского блока, обеденный зал на 378 мест, библиотека и костюмерная в дополнение к актовому залу на 430 человек.

«Здесь также появится учебно-опытная зона, в состав которой войдут несколько площадок: метеорологическая, географическая, астрономическая, для занятий по биологии на воздухе. А для организации всестороннего воспитания учащихся будут созданы несколько эстетических и трудовых участков», — добавил министр строительства и архитектуры Ставропольского края Алексей Когарлыцкий.

Алексей Мороховец родился в 1980 году в Ставропольскогм крае. Он в составе мотострелкового взвода отличился в бою 26 ноября 1999 года по захвату укрепленного района чеченских боевиков на Теркском хребте, уничтожив в ближнем ночном бою нескольких боевиков и закрыв собой командира от автоматной очереди.

В России до 2024 года планируется реализовать нацпроект «Образование» и входящие в него федеральные проекты «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда». Благодаря им в российских школах до 2024 года будут внедряться новые методы и программы обучения, тогда как многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. Так, к 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенные с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.