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Российская учительница заклеивала первоклассникам рты скотчем за разговоры 

Lenta.ru + ещё 2 40 минут назад
Учительница заклеивала первоклассникам рты скотчем
Фото: РИА Новости
В Альметьевске (Республика Татарстан) прокуратура проверит школу №25, в которой учительница якобы заклеивала первоклассникам рты за заговоры на уроке. Об этом сообщил старший помощник регионального прокурора Руслан Галиев, передает РИА Новости. Об инциденте стало известно из группы во «ВКонтакте».
«Сейчас дело в Следственном комитете. Но эта учительница все еще работает, и другие мамаши за нее горой стоят, в том числе и мама второго мальчика, которому она заклеила рот скотчем. Хотя по началу громче всех кричала, что побежит в управление образования», — написал в комментариях к записи отец одного из пострадавших детей Ильгиз Ахметшин.
Как пишет «Комсомольская правда», на следующий день сыну Ахметшина проткнули щеку карандашом. Уточняется, что, если бы одноклассник мальчика попал на пару сантиметров выше, ребенок мог бы остаться без глаза. Но та же учительница, что ранее заклеивала детям рты скотчем, решила обработать рану перекисью водорода и не стала вызывать скорую помощь. Матери ребенка она об этом якобы тоже не сообщила — та сама увидела рану на лице сына.
По словам отца ребенка, он и его бывшая жена написали заявление в полицию с требованием дать юридическую оценку действиям педагога как в случае с заклеиванием ртов скотчем, так и в вопросе оставления в опасности ученика. После этого на них якобы начали давить в родительском комитете и заставляли мыть в школе изрисованные парты.
Согласно данным представителя Альметьевского муниципального образования, в отношении педагога проводится проверка.
В октябре в Якутии учительница одной из сельских школ грубо поругала ученика и пригрозила «спустить с него шкуру» за то, что мальчик потерял тетрадь. На появившихся в сети кадрах видно, как учительница сначала кричит на ученика, после чего прижимает его к стене и угрожает.
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Комментарии
Образование , Общество , Генпрокуратура РФ , СКР , Комсомольская правда , Альметьевск
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