Учителя боятся экзамена на профпригодность

Треть учителей сомневаются, что смогут пройти аттестацию в рамках нацпроекта «Образование». Как считает директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко, педагогам придется больше уделить внимания повышению квалификации.

До 2024 года, как полагают в правительстве, все учителя в рамках нацпроекта «Образование» должны освоить новые технологии и методики обучения, повысить мастерство и глубоко знать свой предмет, однако в своих силах уверены лишь те, кто «уже владеет этим набором компетенций», рассказала «Известиям» Клячко.

Специалист отметила, что новая форма аттестации уже запущена. Среди сдавших «экзамен» 75,8% считают, что процедура объективна, а 36,5% учителей полагают, что эта аттестация не способна повысить качество образования.

Требование об аттестации содержится в федеральном проекте «Учитель будущего», в рамках нацпроекта «Образование». Главная его цель — усилить престиж профессии педагога, повысить квалификацию специалистов и улучшить условия их труда.