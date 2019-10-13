Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Учителя боятся экзамена на профпригодность 

Ura.Ru 24 минуты назад
Учителя боятся экзамена на профпригодность
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Треть учителей сомневаются, что смогут пройти аттестацию в рамках нацпроекта «Образование». Как считает директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко, педагогам придется больше уделить внимания повышению квалификации.
До 2024 года, как полагают в правительстве, все учителя в рамках нацпроекта «Образование» должны освоить новые технологии и методики обучения, повысить мастерство и глубоко знать свой предмет, однако в своих силах уверены лишь те, кто «уже владеет этим набором компетенций», рассказала «Известиям» Клячко.
Специалист отметила, что новая форма аттестации уже запущена. Среди сдавших «экзамен» 75,8% считают, что процедура объективна, а 36,5% учителей полагают, что эта аттестация не способна повысить качество образования.
Требование об аттестации содержится в федеральном проекте «Учитель будущего», в рамках нацпроекта «Образование». Главная его цель — усилить престиж профессии педагога, повысить квалификацию специалистов и улучшить условия их труда.
Молодая пресс-секретарь Зеленского снова оскандалилась
Ura.Ru: последние новости
Экс-футболист сборной России рассказал, сколько должны получать учителя и врачи Экс-футболист сборной России рассказал, сколько должны получать учителя и врачи Военный бюджет 2020 года пересмотрели из-за Воздушно-космических сил и танков «Армата» Военный бюджет 2020 года пересмотрели из-за Воздушно-космических сил и танков «Армата» «Я был на одной свадьбе Собчак». Виторган высказался о новом браке экс-супруги «Я был на одной свадьбе Собчак». Виторган высказался о новом браке экс-супруги
Комментарии1
Образование , Общество , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Военный бюджет перекроят из-за «Арматы»
Военный бюджет перекроят из-за «Арматы»27
Зачем эсминцу США понадобилось в Черное море
Зачем эсминцу США понадобилось в Черное море77
«Выдуманные угрозы»: Россия о нападках НАТО
«Выдуманные угрозы»: Россия о нападках НАТО2
ЕС может грозить судьба «захудалого заднего двора»
ЕС может грозить судьба «захудалого заднего двора»11
В городе РФ нашли забетонированное тело мужчины
В городе РФ нашли забетонированное тело мужчины
Видео
Названо число погибших россиян в Ан-72
00:43
Названо число погибших россиян в Ан-72
Происшествия Катастрофы
«Холодно?»: Канделаки показала фото в двух трусах
00:48
«Холодно?»: Канделаки показала фото в двух трусах
Шоу-бизнес
«Дожать Россию»: Украина обратилась к ЕС по Донбассу
04:16
«Дожать Россию»: Украина обратилась к ЕС по Донбассу
В мире Европа
Дебош в Шереметьево попал на видео
00:45
Дебош в Шереметьево попал на видео
Происшествия
Германия придумала наказание для Турции за войну
03:41
Германия придумала наказание для Турции за войну
Армия Ближний Восток
Что натворил Трамп? Президента США ждет импичмент
05:21
Что натворил Трамп? Президента США ждет импичмент
В мире Статьи
«Слабые не выживают»: почему Турция вторглась в Сирию
03:41
«Слабые не выживают»: почему Турция вторглась в Сирию
В мире
Галкин выложил видео из деревни «Грязь»
01:00
Галкин выложил видео из деревни «Грязь»
Шоу-бизнес
«Никакой радости»: Путин обеспокоен приближением НАТО
02:28
«Никакой радости»: Путин обеспокоен приближением НАТО
Политика Армия
Малышева дала новый скандальный совет россиянам
03:29
Малышева дала новый скандальный совет россиянам
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение