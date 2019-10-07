В России выберут лучшую детскую школу искусств

Лучшую детскую школу искусств в России выберут до конца года

Конкурсы «Лучшая детская школа искусств» и «Лучший преподаватель музыкально-теоретических дисциплин детской школы искусств» пройдут в России до конца 2019 г. Об этом сообщается на сайте министерства культуры РФ. «Министерство культуры Российской Федерации информирует о проведении в 2019 г. общероссийских конкурсов «Лучшая детская школа искусств» и «Лучший преподаватель музыкально-теоретических дисциплин детской школы искусств». Ежегодно Минкультуры РФ организует конкурсы, направленные на поддержку на федеральном уровне детских школ искусств, содействие развитию системы художественного образования», — говорится в сообщении. Уточняется, что срок подачи заявок на участие в конкурсах «Лучшая детская школа искусств» и «Лучший преподаватель музыкально-теоретических дисциплин детской школы искусств» продлится до 15 ноября 2019 г.

Детей знакомят с порнозвездами и содомитами