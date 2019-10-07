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Лучшую детскую школу искусств в России выберут до конца года 

Агентство «Москва» 1 час назад
В России выберут лучшую детскую школу искусств
Фото: РИА Новости
Конкурсы «Лучшая детская школа искусств» и «Лучший преподаватель музыкально-теоретических дисциплин детской школы искусств» пройдут в России до конца 2019 г. Об этом сообщается на сайте министерства культуры РФ.
«Министерство культуры Российской Федерации информирует о проведении в 2019 г. общероссийских конкурсов «Лучшая детская школа искусств» и «Лучший преподаватель музыкально-теоретических дисциплин детской школы искусств». Ежегодно Минкультуры РФ организует конкурсы, направленные на поддержку на федеральном уровне детских школ искусств, содействие развитию системы художественного образования», — говорится в сообщении.
Уточняется, что срок подачи заявок на участие в конкурсах «Лучшая детская школа искусств» и «Лучший преподаватель музыкально-теоретических дисциплин детской школы искусств» продлится до 15 ноября 2019 г.
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Образование , Общество , Минкультуры
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