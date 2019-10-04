Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назван средний возраст московских учителей 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Назван средний возраст московских учителей
Фото: РИА Новости
В Москве средний возраст школьного учителя составляет 44 года, почти 90 процентов из них — женщины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского департамента образования и науки.
Так, 88 процентов московских учителей — женщины, 12 процентов — мужчины. Всего по данным за сентябрь в московских школах работает 55,9 тысяч педагогов. В ведомстве отметили, что нехватки в педагогах нет.
Ранее стало известно, что в Астраханской области восемь лучших школьных учителей из Астрахани, Ахтубинска, Лимана, Камызяка и школ Наримановского района получат по 200 тысяч рублей в рамках национального проекта «Образование». Для получения федерального гранта стаж педагога должен составлять не менее трех лет. Кроме того, претенденты должны обладать рядом профессиональных достижений и собственными методическими разработками.
Нацпроект «Образование» планируется реализовать до 2024 года. В него, в частности, включен федеральный проект «Успех каждого ребенка». Бюджет проекта составил 80,5 миллиарда рублей. В его рамках в России будет создана система, при которой уже на ранних этапах обучения, помимо базового образования, ребенок сможет выбрать интересующие его направления будущей профессиональной деятельности. К концу 2024 года ученики 5-11-х классов смогут наряду с основными школьными предметами проходить программы профессионального обучения.
Устроившая голый протест актриса стала депутатом
Последние новости
Силовики предотвратили теракты в четырех городах России Силовики предотвратили теракты в четырех городах России Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса «Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС» «Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС»
Комментарии
Образование , Новости Москвы , Общество , Астраханская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко попросил Зеленского о помощи
Лукашенко попросил Зеленского о помощи29
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского48
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг8
Россияне ответили Малышевой про пенсионный возраст
Россияне ответили Малышевой про пенсионный возраст368
Украина и Литва оккупировали туалет в ПАСЕ
Украина и Литва оккупировали туалет в ПАСЕ50
Видео
«Украина готовится к военным действиям»
01:10
«Украина готовится к военным действиям»
Политика Армия
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
02:12
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
Оружие Армия
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
00:26
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
В мире Статьи
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
01:00
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
Шоу-бизнес
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
00:48
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
В мире Статьи
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
04:27
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
Общество
Вооруженные люди захватили российский завод
00:30
Вооруженные люди захватили российский завод
Происшествия
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
00:45
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
В мире Статьи
Не верьте украинцам: о чем предупредили Трампа
04:37
Не верьте украинцам: о чем предупредили Трампа
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение