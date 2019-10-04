Раскрыты траты родителей школьников ко Дню учителя

Раскрыты траты родителей московских школьников ко Дню учителя

Букет цветов ко Дню учителя в среднем обойдется родителям столичных школьников в 1,5 тысячи рублей. Об этом рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова, передает агентство «Москва».

По ее словам, по такой цене будет доступен «очень неплохой» букет.

«А дальше уже, как говорится, сколько не жалко», — отметила собеседница агентства.

Сафронова добавила, что ко Дню учителя учащиеся, как правило, не подходят формально, как ко Дню знаний, и хотят порадовать своих педагогов.

«Тут уже каждый старается, как может: кто-то удивляет оригинальной формой, кто-то просто хочет сделать что-то приятное», — пояснила она.

23 августа сообщалось, что средняя цена букета цветов к 1 сентября в столице составит около 800 рублей. Стоимость зависит от финансовых возможностей родителей школьников, поэтому окончательная цена разнится — возможны как дешевые варианты, от полутысячи рублей, так и более дорогие.