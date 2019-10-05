Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лауреат конкурса «Учитель года» получил подарок от Кадырова 

РИА Новости + ещё 10 4 часа назад
Учитель года получил подарок от Кадырова
Фото: РИА Новости
Единственный педагог в Сибирском федеральном округе, который в этом году сумел пробиться в 15 лучших учителей страны и стать лауреатом всероссийского конкурса "Учитель года России-2019", Александр Мамаев из Омской области признался, что вернулся с финала конкурса "другим человеком".
Учитель истории и обществознания из Нижнеомской средней школы № 1 Александр Мамаев стал лауреатом финала всероссийского конкурса "Учитель года России-2019" и получил спецприз "За социальное лидерство". Утром в субботу в аэропорту его встречали замминистра образования Омской области Лариса Жукова, представители Института развития образования, который занимался подготовкой педагога к всероссийскому конкурсу, и коллеги по школе.
"Александр сказал, что доволен своим участием в конкурсе и той планкой, которую взял, что вернулся с конкурса уже другим человеком. Сейчас у себя в Нижнеомской школе он намерен провести две конференции. Одну с учителями, на которой будут обсуждаться профессиональные вопросы. Другая же будет для его учеников, где он поделится своими эмоциями от конкурса", — рассказал РИА Новости представитель минобразования Омской области.
Конкурс, по словам Мамаева, дал ему очень много в плане профессионального роста. Он допустил, что когда-нибудь снова решится на участие в нем, однако для этого должно пройти определенное время.
"Особо он отметил гостеприимство организаторов — Чеченской Республики, где проходил сам конкурс. Его поразило, с каким гостеприимством встречали всех участников. У него есть подарок от Рамзана Кадырова — мед в сотах", — рассказали в министерстве.
Как сообщалось, абсолютным победителем всероссийского конкурса "Учитель года России-2019" стала учительница русского языка из Волгограда Лариса Арачашвили.
Фанаты "Игры престолов" из Якутии подарили Джорджу Мартину статуэтку из серебра
Последние новости
Россиянка, которой бывший супруг отрубил кисти рук, снова собирается замуж Россиянка, которой бывший супруг отрубил кисти рук, снова собирается замуж Лукашенко рассмешил Зеленского и весь зал на форуме (видео) Лукашенко рассмешил Зеленского и весь зал на форуме (видео) Зачем Россия дорабатывает сотни танков Т-90 Зачем Россия дорабатывает сотни танков Т-90
Комментарии
Образование , Общество , Лариса Жукова , Рамзан Кадыров , Александр Мамаев , Минобрнауки , РИА Новости , Омская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Никогда не будет нашим другом»: США вынесли приговор РФ
«Никогда не будет нашим другом»: США вынесли приговор РФ571
Ремень на шее: в Подмосковье убили студентку
Ремень на шее: в Подмосковье убили студентку7
Ребенка заперли в камере хранения в российском ТЦ
Ребенка заперли в камере хранения в российском ТЦ10
Венгрия отбирает паспорта у украинцев
Венгрия отбирает паспорта у украинцев26
Российский чиновник устроил дебош после отказа «дать потусоваться»
Российский чиновник устроил дебош после отказа «дать потусоваться»7
Видео
Россиянку оштрафовали из-за сына, оскорбившего Путина
00:29
Россиянку оштрафовали из-за сына, оскорбившего Путина
Общество
Ремень на шее: в Подмосковье убили студентку
04:22
Ремень на шее: в Подмосковье убили студентку
Происшествия Статьи
Танец Билана с занавеской попал на видео
01:00
Танец Билана с занавеской попал на видео
Шоу-бизнес
Ребенка заперли в камере хранения в российском ТЦ
00:56
Ребенка заперли в камере хранения в российском ТЦ
Происшествия Другое
«Никогда не будет нашим другом»: США вынесли приговор РФ
00:28
«Никогда не будет нашим другом»: США вынесли приговор РФ
США В мире
Российский чиновник устроил дебош после отказа «дать потусоваться»
00:48
Российский чиновник устроил дебош после отказа «дать потусоваться»
Общество Другое
«*** всех»: Украина призвала к фильтрационным лагерям в Донбассе
00:59
«*** всех»: Украина призвала к фильтрационным лагерям в Донбассе
Украина В мире
«Реинкарнация Яценюка»: Соловьев поспорил с Гордоном
03:07
«Реинкарнация Яценюка»: Соловьев поспорил с Гордоном
Общество
«Украина готовится к военным действиям»
01:10
«Украина готовится к военным действиям»
Политика Армия
Рэпер Гуф извинился за слово «хачухи»
01:22
Рэпер Гуф извинился за слово «хачухи»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение