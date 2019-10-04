Украина отказывается от русского языка в школах

Русскоязычные школы на Украине с сентября 2020 года перейдут на государственный язык обучения. Об этом в эфире телеканала «Прямой» сказала министр образования и науки Анна Новосад.

«Русскоязычные школы на Украине еще есть, однако с сентября 2020 года они переходят на украинский язык обучения. Школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам ЕС — с сентября 2023 года», — заявила Новосад.

Она также отметила, что, несмотря на обучение на украинском языке, в таких школах все равно сохранится возможность изучать предмет «родной язык».

На Украине с 16 июля вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», предусматривающий, что украинский язык является обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. При этом эксперты, опрошенные газетой «Коммерсант», высказали мнение, что закон породит немало скандалов, а на местах его будут «тихо саботировать».