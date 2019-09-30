Россияне оценили важность изучения языков

Россияне оценили важность изучения иностранных языков

Большинство опрошенных россиян (63%) заявили о важности изучения иностранных языков, но изучать их в ближайшее время планируют только 26%, следует из данных исследования ВЦИОМ , приуроченного к Дню переводчика, который отмечается в понедельник.

«Изучение иностранного языка, согласно мнению большинства опрошенных (63%), необходимо в современных условиях. При интенсивности глобализационных процессов, затрагивающих различные сферы общественной жизни, такой тезис вполне оправдан. Чаще всего о необходимости изучать иностранный язык говорят жители Москвы и Санкт-Петербурга (75%), представители женской аудитории (69%), респонденты с высшим или неполным высшим образованием (66%), а также люди в возрасте от 60 лет и старше (71%)», — передает ТАСС сообщение ВЦИОМ.

По данным социологов, наиболее перспективным языком россияне считают английский, с этим согласны 93% россиян, на втором месте — китайский (48%), на третьем — немецкий (32%). Основными преимуществами, которые дает изучение иностранного языка, опрошенные назвали возможность общения с иностранцами (36%), поездок за границу (34%) и использование знаний в работе (33%).

При этом чаще всего респонденты в той или иной мере владеют английским языком (61%).

«Однако свободным владением могут похвастаться только 5% опрошенных, преимущественно те, кому от 18 до 24 лет (15%).

Изучают россияне иностранные языки чаще всего самостоятельно, используя самоучители и различные учебные пособия (так ответили 25% из тех, кто в какой-то мере владеет хотя бы одним иностранным языком). Каждый пятый при этом использует мобильные программы и приложения или практикует интернет-курсы (20%). В языковые школы обращались 18% опрошенных, 15% изучали язык при университете на дополнительных курсах, 14% занимались с репетитором», — говорится в материалах опроса.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 26 сентября среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

В 2017 году министр образования и науки Ольга Васильева рассказала, что ЕГЭ по иностранным языкам, когда его введут в список обязательных, будет поделен на базовый и профильный уровни, при этом английский язык сделают обязательным для сдачи в 2022 году.

Национальный родительский комитет направил письмо Васильевой, в котором призвал отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку

18 сентября в Минпросвещения заявили, что обязательный ЕГЭ по иностранному языку необходим, поскольку знание иностранного языка — важный и востребованный навык.