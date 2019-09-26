«Звонок для учителя»: как в школах издеваются над детьми

Новосибирской области прокуратура опротестовала правило, согласно которому сигнал об окончании урока дается исключительно для учителя. Эта норма была прописана во внутренних правовых актах некоторых школ. В ведомстве пояснили, что ученики имеют право на отдых между уроками, длительность которых не может быть более 45 минут. О том, как еще в российских школах нарушают права учащихся — в материале «Газеты.Ru».

В Новосибирской области власти признали незаконным школьное правило о том, что ученики не могут покидать класс по звонку, который «звонит для учителя». Прокуратура Маслянинского района опротестовала внутренние уставы в девяти школах, положения которых нарушали права и законные интересы учеников.

В правилах внутреннего распорядка этих учреждений было следующее положение: «Звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс». Как пояснили в ведомстве, это правило противоречит законодательству об образовании и нарушает права детей на отдых между занятиями, поскольку учитель может увеличить длительность занятия.

Согласно санитарным нормам, урок в школе должен длиться не более 45 минут. В первом классе эти нормы ниже: 35 минут с сентября по декабрь и 40 минут с января по май.

После вмешательства прокуратуры школы исключили положение о «звонке для учителя» из своих уставов. Кроме того, при проверке в двух учебных учреждениях выяснилось, что их правовые акты содержали положение о рецидиве — повторном совершении школьником дисциплинарного проступка в течение года. Согласно уставам, школьная администрация могла ужесточать наказание для учеников-«рецидивистов». В ведомстве отметили, что действующее законодательство об образовании не содержит такого понятия, как рецидив, поэтому его применение в школе также незаконно.

23 сентября аналогичный локальный акт, который закреплял о «звонке для учителя», опротестовала прокуратура Михайловского района Рязанской области. Нарушение было найдено в уставе Чапаевской средней образовательной школы. Кроме того, правоохранители узнали, что правила учреждения содержали положение о том, что ученики обязаны убирать классы и столовую. Поскольку эти обязанности не предусмотрены образовательной программой, а родители школьников, как и сами дети, не давали согласие на их исполнение, принуждение учеников к уборке назвали незаконным.

«Указанные правила в нарушение норм действующего законодательства содержат положения, нарушающие право учащихся на свободный труд», — отмечалось на сайте районной прокуратуры.

В ведомстве также напомнили, что принудительный труд запрещен, согласно Конституции РФ.

При проверке школьных и дошкольных учреждений в регионе правоохранители также установили, что они не готовы к обучению детей-инвалидов — это противоречит закону о соцзащите несовершеннолетних с инвалидностью.

Как сообщили в областной прокуратуре, нарушения нашли в михайловской школе №2, «Чапаевской средней школе» села Грязное и «Виленской средней образовательной школе» села Виленка. В актовых залах этих учреждений не были предусмотрены места для учеников, которые передвигаются на колясках, а также не оборудованы доступы на сцену.

Как выяснилось, в Михайловском районе, где проживают более 31 тыс. человек, только один детский сад и три школы оборудованы пандусами, поручнями и кнопками вызова персонала. В остальных образовательных учреждениях они отсутствуют. Прокуратура внесла представление в адрес начальника управления образования района и потребовала устранить найденные нарушения.

Еще один вид нарушений в школе обнаружила прокуратура Архангельской области. В нескольких учебных заведениях администрация требовала с родителей вносить «добровольные» пожертвования. С жалобой в прокуратуру обратились родители одного из учеников школы №51 и рассказали, что с них и других семей требуют сдавать средства на ремонт кабинетов и покупку рабочих тетрадей. В ходе проверки информация подтвердилась, виновных привлекли к административной ответственности, а родителям вернули деньги.

При этом выяснилось, что в школе №51 и еще в восьми учреждениях положение о сдаче денег на различные нужды прописано в локальных нормативных актах. Таким образом, согласно этим актам, родительский комитет наделялся неоправданно широкими полномочиями. Мамы и папы, которые входили в состав комитетов, могли не только привлекать добровольные пожертвования, но и рекомендовать их размеры и сроки внесения, а также выяснять, какими материальными и иными ресурсами обладают семьи учащихся.

Практика принудительного сбора денег с родителей учеников противоречит закону, поскольку начальное и среднее образование должно быть общедоступным и бесплатным для всех граждан России, а благотворительная деятельность действительно добровольной. В ведомстве отметили, что с проблемой «поборов» в школах региона борются давно, однако проблема не решена, поскольку такой системе способствуют органы местного самоуправления и департамент образования. По этой причине прокуратура области внесла представление заместителю главы Архангельска по социальным вопросам.