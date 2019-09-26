Названы популярные среди абитуриентов специальности

Рособрнадзор назвали самые популярные среди абитуриентов специальности

Выпускники при поступлении в вузы стали чаще выбирать социально-значимые специальности, такие как врач и педагог, а также специальность ИТ-специалист, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора со ссылкой на начальника управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игоря Круглинского.

«Качество подготовки абитуриентов вузов по результатам ЕГЭ-2019 несколько выросло, выпускники стали чаще выбирать для поступления такие социально-значимые специальности, как "Лечебное дело", "Педагогическое образование", а также специальность "Информатика и вычислительная техника», — сообщили в пресс-службе.

Рособрнадзоре отметили, что среди бюджетников самыми популярными направлениями стали «Педагогическое образование», «Лечебное дело», «Строительство», «Электроэнергетика и электротехника», «Информатика и вычислительная техника», «Агроинженерия», «Юриспруденция», «Экономика». Те, кто поступил на контрактную форму обучения, чаще выбирали «Менеджмент», «Педагогическое образование», «Рекламу и связи с общественностью», «Строительство», «Государственное и муниципальное управление», «Лечебное дело», «Лингвистику», «Экономику» и «Юриспруденцию». Те, кто сдал ЕГЭ на 81-100 баллов, поступали на специальности «Клиническая медицина», «Образование и педагогические науки», «Информатика и вычислительная техника», «Экономика и управление», «Юриспруденция», «Математика и механика», «Языкознание и литературоведение».

В пресс-службе Рособрнадзора подчеркнули, что 65% выпускников, получивших за три экзамена в сумме больше 220 баллов, подали заявления в вузы своих регионов.

В Рособрнадзоре пояснили, что, по словам Круглинского, в 2019 году уменьшилось доля выпускников, которые не получили аттестат или не набрали пороговый балл для сдачи ЕГЭ.

Также в ведомстве отметили, что за последние три года на 9,3 балла вырос средний балл по профильной математике, на 2,6 балла — по истории. Выросло число выпускников, сдавших экзамен на 81-100 баллов. Самыми популярными экзаменами у выпускников 2019 года стали химия, физика, биология, обществознание, история и информатика.

В ведомстве напомнили, что вузы должны опубликовать правила приема на 2020 год не позднее 1 октября, чтобы выпускники могли с ними ознакомиться и начать готовиться к экзаменам.