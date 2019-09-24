В России нашли школы с классами по 46 человек

В российском городе нашли школы с классами по 46 человек

Из-за нехватки школ в Сочи в некоторых классах учится до 46 детей, сообщается на сайте городской администрации.

Большое количество учащихся вынуждает школы работать в две смены, потому свободных кабинетов для кружков и внеклассных занятий уже не остается.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский отметил, что в этом году каждое четвертое обращение жителей города в приемную правительства Краснодарского края касается проблемы переполненных школ и детских садов, поэтому ее решение — первоочередная задача чиновников.

«Достаточно остро стоит вопрос отсутствия муниципальной земли под социальное строительство», — добавил глава города.

По его словам, в следующем году в Имеретинской низменности Сочи должны открыться школа на 1100 человек и детсад на 360 человек. В 2021 году будут построены еще пять общеобразовательных и семь дошкольных учреждений.

Ранее в одной из школ Краснодара к 1 сентября были сформированы 24 первых класса — от буквы «А» до «Ш», для них организовали четыре линейки. В еще двух учебных заведениях города оказалось 20 и 19 первых классов, в школах №66 и №71 — по 16.