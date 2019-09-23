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Ректор МГУ предложил развивать сотрудничество между клиниками при вузах России и Японии 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Ректор МГУ выступил за сотрудничество ВУЗов РФ и Японии
Фото: РИА Новости
Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий предложил развивать сотрудничество между клиниками ведущих вузов России и Японии. Об этом он сообщил в понедельник на открытии форума ректоров обеих стран.
"В Японии есть Национальный совет по университетским клиникам, в России тоже сейчас активно развиваются клиники при университетах. Почему бы нам не рассмотреть вопрос еще об одном направлении нашего сотрудничества — между клиниками при ведущих университетах наших стран", — сказал Садовничий.
Он отметил, что вузы России и Японии активно сотрудничают в научно-образовательной сфере, в частности в области медицины. Высшие учебные заведения стран проводят совместные медицинские форумы, реализуют научные проекты.
VIII Форум ректоров России и Японии и Второе заседание Ассоциации высших учебных заведений России и Японии проходит в МГУ. В программе заявлено свыше 30 выступлений руководителей вузов, крупных отечественных и японских компаний, а также представителей министерств и посольств. Делегаты обсудят актуальную повестку научно-образовательной политики обеих стран, в частности вопросы обмена человеческими ресурсами, здоровья и медицины, а также региональное развитие. Также в рамках форума 23 сентября состоится Российско-японский студенческий форум, а 24 сентября — VI Российско-японский научный форум.
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Комментарии
Образование , Общество , Виктор Садовничий , МГУ , Япония
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