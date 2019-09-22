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Сбербанк назвал средний размер образовательного кредита с господдержкой 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Средний размер образовательного кредита с государственной поддержкой в рамках одноименной программы, возобновленной в начале августа Минобрнауки и Сбербанком, составляет 115 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сбербанка.
Студенты, получившие такой кредит, могут не выплачивать банку основной долг и часть процентов на протяжении первого и второго года обучения. Погашать кредит в полном объеме придется только с третьего курса. Процентная ставка по такому кредиту — не более 9% годовых. Кредит доступен для оформления россиянам в возрасте от 14 лет.
"С момента перезапуска программы «Образовательный кредит с государственной поддержкой» выдачи находятся в рамках запланированных ранее значений, исходя из 7,5 тыс. кредитов в год. При этом мы наблюдаем спрос на обучение не только в дорогостоящих вузах, но и достаточно демократичных, что в свою очередь отразилось на размере средней суммы кредита, а именно — 115 тыс. рублей", — отметили в пресс-службе Сбербанка.
В январе 2017 года Сбербанк — единственный банк-участник программы — приостановил выдачу образовательных кредитов с господдержкой. Такое решение банк объяснял необходимостью оптимизации программы.
Роман на работе
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Комментарии
Образование , Сбербанк России , Минобрнауки , ИТАР-ТАСС , Москва
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