Сбербанк назвал средний размер образовательного кредита с господдержкой

МОСКВА , 22 сентября. /ТАСС/. Средний размер образовательного кредита с государственной поддержкой в рамках одноименной программы, возобновленной в начале августа Минобрнауки Сбербанком , составляет 115 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Студенты, получившие такой кредит, могут не выплачивать банку основной долг и часть процентов на протяжении первого и второго года обучения. Погашать кредит в полном объеме придется только с третьего курса. Процентная ставка по такому кредиту — не более 9% годовых. Кредит доступен для оформления россиянам в возрасте от 14 лет.

"С момента перезапуска программы «Образовательный кредит с государственной поддержкой» выдачи находятся в рамках запланированных ранее значений, исходя из 7,5 тыс. кредитов в год. При этом мы наблюдаем спрос на обучение не только в дорогостоящих вузах, но и достаточно демократичных, что в свою очередь отразилось на размере средней суммы кредита, а именно — 115 тыс. рублей", — отметили в пресс-службе Сбербанка.

В январе 2017 года Сбербанк — единственный банк-участник программы — приостановил выдачу образовательных кредитов с господдержкой. Такое решение банк объяснял необходимостью оптимизации программы.