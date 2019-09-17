Родители школьников из Ростова-на-Дону возмутились маникюром мужчины-учителя

В Ростове-на-Дону родители школьников одного из учебных заведений пожаловались на маникюр мужчины-учителя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя городского управления образования.

До этого в одной из групп города появилось несколько постов, где мать пятиклассника пожаловалась, что у одного из учителей-мужчин в школе ее ребенка накрашенные ресницы, тональник на лице и нарощенные ногти. Она также разместила фотографию рук преподавателя, спрашивая, куда можно обратиться по этому вопросу.

По словам собеседника агентства, после появившейся информации преподавателя попросили привести руки в соответствующий вид.

Он отметил, что никаких претензий к квалификации учителя нет, лишь к его внешнему виду.

"Была претензия к его рукам. С ним побеседовали, он уже снял маникюр", — уточнил собеседник.

Ранее сообщалось, что репетитора по музыке обвинили в педофилии.