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Родители школьников из Ростова-на-Дону возмутились маникюром мужчины-учителя 

Газета.Ru + ещё 11 7 часов назад
В Ростове-на-Дону родители школьников одного из учебных заведений пожаловались на маникюр мужчины-учителя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя городского управления образования.
До этого в одной из групп города появилось несколько постов, где мать пятиклассника пожаловалась, что у одного из учителей-мужчин в школе ее ребенка накрашенные ресницы, тональник на лице и нарощенные ногти. Она также разместила фотографию рук преподавателя, спрашивая, куда можно обратиться по этому вопросу.
По словам собеседника агентства, после появившейся информации преподавателя попросили привести руки в соответствующий вид.
Он отметил, что никаких претензий к квалификации учителя нет, лишь к его внешнему виду.
"Была претензия к его рукам. С ним побеседовали, он уже снял маникюр", — уточнил собеседник.
Ранее сообщалось, что репетитора по музыке обвинили в педофилии.
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