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Детский омбудсмен высказалась о конфликте из-за прически ученика 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Кузнецова высказалась о конфликте из-за прически ученика
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала конфликт, произошедший в одной из школ Красноярского края, где четверокласснику запретили посещать занятия из-за его прически. Омбудсмен полагает, что если школа хочет, чтобы ученики выглядели определенным образом, администрация учебного заведения должна прописать дресс-код.
«К сожалению, это не первая история, когда прическа или другие элементы внешнего вида вызывают возмущение администрации образовательного учреждения. В чем главный успех решения этого вопроса, а также последующих? В последовательной позиции администрации школы. Если требования к внешнему виду важны для школы, то они должны быть прописаны, с ними должны быть ознакомлены родители, дети, администрация школы, чтобы не было субъективного подхода… Требования, если они есть и вырабатываются школьным сообществом, должны быть приняты и информация об этих требованиях должна быть у каждого члена коллектива», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.
Кузнецова отметила, что если требования к внешнему виду отсутствуют, то никаких последствий для ребенка быть не должно.
Ранее в Сосновоборске администрация школы попыталась запретить ученику посещать занятия из-за его прически, мальчику предложили перейти на домашнее обучение. Подобные запреты со стороны школьного руководства в министерстве просвещения сочли недопустимыми. Позже в школе объяснили, что на прическу четвероклассника пожаловались родители других детей.
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Комментарии
Образование , Общество , Анна Кузнецова , РИА Новости , Красноярский Край
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