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В подмосковных школах начнут предотвращать кофликты 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
В подмосковных школах начнут предотвращать кофликты
Фото: ТАСС
В Московской области планируется запустить проект по предотвращению конфликтов и травли детей в школьной среде. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова, передает ТАСС.
По ее словам, проект «Бесконфликтная школа» согласован с министерством образования Подмосковья, его планируется запустить до конца года. Одним из этапов проекта станет опрос на образовательном портале Подмосковья, который позволит школьникам и их родителям поделиться мыслями о комфортности школьной среды.
Проект планируется запустить в десяти пилотных городах, среди которых оказались Королев, Химки, Балашиха, Подольск, Люберцы и другие. Их выбирали по числу обращений о школьных конфликтах.
«Если брать всю сумму обращений, то большинство — это школьные конфликты и родительские войны. Поэтому нам нужно заниматься и тем, и другим», — уточнила уполномоченная.
До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских образовательных учреждениях будут внедряться новые методы и программы обучения, а многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. К 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенных с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.
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Образование , Общество , Московская область
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