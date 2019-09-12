В школах закроют глаза на внешний вид учеников

В России запретили выгонять школьников с уроков из-за внешнего вида

Министерство просвещения России считает, что руководство школ не должно выгонять с уроков школьников, которые не придерживаются на занятиях делового стиля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает «Интерфакс».

В ведомстве отметили, что внешний вид и одежда школьников должны соответствовать «общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер» — это требование прописано в действующих актах. Но при этом школы не должны препятствовать в доступе учащихся к образовательному процессу, добавили в Минпросвещения.

9 сентября стало известно, что школьника в Красноярском крае захотели отстранить от занятий из-за прически как у Златана Ибрагимовича. Родители были не против, но педагоги настаивали, что это противоречит уставу учебного заведения.