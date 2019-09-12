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В России запретили выгонять школьников с уроков из-за внешнего вида 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
В школах закроют глаза на внешний вид учеников
Фото: РИА Новости
Министерство просвещения России считает, что руководство школ не должно выгонять с уроков школьников, которые не придерживаются на занятиях делового стиля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает «Интерфакс».
В ведомстве отметили, что внешний вид и одежда школьников должны соответствовать «общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер» — это требование прописано в действующих актах. Но при этом школы не должны препятствовать в доступе учащихся к образовательному процессу, добавили в Минпросвещения.
9 сентября стало известно, что школьника в Красноярском крае захотели отстранить от занятий из-за прически как у Златана Ибрагимовича. Родители были не против, но педагоги настаивали, что это противоречит уставу учебного заведения.
Через несколько дней министр образования Красноярского края Светлана Маковская извинилась перед родителями четвероклассника из Сосновоборска и признала прическу его личным делом. Она отметила, что школа имеет право лишь рекомендовать учащимся определенные нормы делового стиля.
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Образование , Общество , Светлана Маковская , Интерфакс
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