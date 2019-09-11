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Греф призвал поменять подход к образованию в России 

ТАСС 1 час назад
Греф призвал поменять подход к образованию в России
Фото: РИА Новости
Российскому образованию необходим интердисциплинарный подход, так как только при нем возможны новые решения, которые возникают на стыке наук. При этом делать акцент на одном виде образования нельзя. Такое мнение высказал в среду глава Сбербанка Герман Греф на открытой лекции в Новосибирске.
В 2018 году Греф на московском международном форуме инновационного развития "Открытые инновации — 2018" заявил, что математические школы являются пережитком прошлого.
"Моя фраза была связана с тем, что нужно менять подход к образованию — должны быть digital-навыки, софт-скиллс [надпрофессиональные навыки, не связанные с должностными обязанностями], которые включают социальные, когнитивные навыки развития и, конечно, все, что касается таких вещей, как управление своим здоровьем, своей энергией, и, естественно, профессиональные знания В этом смысле мы с вами говорили про интердисциплинарность", — сказал Греф, отвечая на вопрос, на чем основано его мнение, что физико-математические школы не нужны.
По словам главы Сбербанка, уникальные решения возникают на стыке наук и для изобретений необходимы и гуманитарные профессии. В частности, по его мнению, в сфере развития искусственного интеллекта нужны философы, филологи, психологи и многие другие специалисты. Он отметил, что физика, математика, химия — базовые предметы, однако акцентирование обучения лишь на них не позволяет в равной степени развивать другие направления.
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Комментарии1
Образование , Общество , Герман Греф , Сбербанк России , Новосибирск
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