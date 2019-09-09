Тысячи школьников РФ остались учиться дома

В России около 100 тысяч школьников перешли на дистанционное обучение

Около 100 тысяч российских школьников не сели за парты в новом учебном году, поскольку их родители предпочли альтернативные формы образования, говорится в исследовании глобальной образовательной конференции EdCrunch, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Первого сентября в России не сели за парты 100 тысяч детей, так как их родители предпочли альтернативные формы образования, в том числе семейное обучение. Количество таких семей растет на 100% и более в год", — говорится в документе.

По данным Минобразования РФ, на 2016-2017 учебной год общее количество учащихся в общеобразовательных учреждениях составило 14,491 миллиона детей, из которых почти 8,5 тысячи обучались в форме семейного образования, то есть около 0,058%. В этом году эксперты EdCrunch фиксируют рост спроса на альтернативные форматы обучения и оценивают количество таких школьников в 100 тысяч человек.

"Быстрый рост процента школьников, переходящих на домашнее обучение, говорит не столько о недостатках традиционной школы, но и о преимуществах современного и актуального подхода к образованию … Несмотря на то, что возникают определенные проблемы при обучении на дому — например, меньше возможностей для социализации ребенка, проблема организации учебного процесса и т.д. — семейное образование будет и далее набирать темп", — прокомментировали представители EdCrunch.

По оценкам экспертов, скоро российские школьники еще в большей мере будут уходить не только от посещения традиционной школы, но и от домашнего офлайн-образования к полностью дистанционному формату школы.