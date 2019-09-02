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С. Собянин: В новом учебном году в Москве открылось 35 IT-классов 

Агентство «Москва» + ещё 4 9 часов назад
В новом учебном году в Москве открылось 35 IT-классов
Фото: ТАСС
В московских школах в новом учебном году открылось 35 IT-классов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин при посещении школы №1560 «Лидер» в районе Хорошево-Мневники, где открылся один из таких профильных классов.
«Москва активно занимается предпрофессиональным образованием. Во многих школах созданы медицинские классы, инженерные, академические классы. В этом году особенность — созданы 35 IT-классов, которые готовят специалистов в информационных технологиях, в различных областях этой сферы, которые чрезвычайно востребованы и для города, и для страны. Классы созданы совместно с ведущими московскими вузами и высокотехнологичными компаниями. Ребята здесь будут получать реальные навыки в области робототехники, программирования, работы с большими данными, элементами машинного обучения, то есть, по сути дела, искусственного интеллекта», — сказал С. Собянин.
Также он поздравил учащихся и с началом нового учебного года.
«Пользуясь случаем, хотел поздравить 1,5 млн маленьких москвичей, подростков, которые пошли сегодня в детские сады и школы. Это рекордное количество для Москвы. Хотел сказать спасибо московским педагогам — воспитателям, учителям, и пожелать успехов ребятам в новом учебном году», — сказал мэр.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, в новый профиль предпрофессиональной подготовки «IT-класс в московской школе» предназначен для учеников 10-11 классов. По результатам конкурсного отбора в IT-классы в новом учебном году зачислено 1 тыс. 36 учащихся. Конкурс составил три человека на одно место.
Обучение проходит по шести направлениям: робототехника, большие данные, технологии связи, программирование, моделирование и прототипирование, IT-безопасность.
В IT-класс в школе №1560 «Лидер» зачислены 38 учеников. В учебном заведении создан IT-полигон, оснащенный необходимой для обучения техникой: ноутбуками, планшетами, 3D-принтерами, кульманами, 3D-сканерами, конструкторами VEX, EVO3, TEYR, паяльными и графическими станциями, лабораторными станциями для МПС.
В 2018 г. школа также стала участником пилотного проекта создания «Школы старшеклассников» — приспособления одного из учебных корпусов для обучения старшеклассников. В школьном корпусе провели модернизационный ремонт, оснастили высокотехнологичными учебными лабораторными комплексами, оборудованием для инженерного и медицинского классов.
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Комментарии3
Образование , Новости Москвы , Сергей Собянин
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