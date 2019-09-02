В Краснодаре открыли школу с 24 первыми классами

Краснодаре на улице Героя Аверкиева открылась школа, где образовано 24 первых класса, передает РИА Новости.

Уточняется, что в день старта учебного года администрации пришлось провести четыре праздничных линейки.

Новая школа рассчитана на 1550 мест в одну смену. Всего здесь сформированы 100 классов, при этом 24-й по счету первый класс получил букву "Ш". Также среди лидеров по количеству первых классов в городе значатся школа на улице Героя Яцкова (20), на Байбакова (19) и школы №66 и №71, где открыты по 16 первых классов.