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В Краснодаре открыли школу с 24 первыми классами 

Москва24 + ещё 18 5 часов назад
В Краснодаре открыли школу с 24 первыми классами
Фото: соцсети
В Краснодаре на улице Героя Аверкиева открылась школа, где образовано 24 первых класса, передает РИА Новости.
Уточняется, что в день старта учебного года администрации пришлось провести четыре праздничных линейки.
Новая школа рассчитана на 1550 мест в одну смену. Всего здесь сформированы 100 классов, при этом 24-й по счету первый класс получил букву "Ш". Также среди лидеров по количеству первых классов в городе значатся школа на улице Героя Яцкова (20), на Байбакова (19) и школы №66 и №71, где открыты по 16 первых классов.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в московских школах в новом учебном году открылось 35 IT-классов: они готовят специалистов в информационных технологиях, которые остаются крайне востребованными и для города, и для страны. По словам мэра, классы созданы совместно с московскими вузами и высокотехнологичными компаниями, а школьники будут получать реальные навыки в области робототехники, программирования и работы с большими данными.
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Образование , Общество , Сергей Собянин , РИА Новости , Краснодар
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