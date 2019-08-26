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Статус учителей в России захотели закрепить законодательно 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
В России на законодательном уровне захотели закрепить статус педагогов. Сейчас такой законопроект разрабатывается в Ульяновской области, но, по мнению министра просвещения Ольги Васильевой, он может стать основой для нового федерального закона, сообщает сайт «Будущее России. Национальные проекты».
«Первый из 85 регионов предлагает принять региональный закон, который, я очень надеюсь, может стать началом для федерального закона», — сказала Васильева.
В настоящее время статус педагога в России никак не закреплен. Предполагается, что в документе, который для своих учителей разрабатывают законодатели Ульяновской области, будут отражены права педагогических работников, условия, в которых они должны работать, аттестации учителей, повышения квалификации, виды поощрения и меры соцподдержки.
Вопрос о повышении статуса педагогического работника является ключевым при реализации нацпроекта «Образование» и федерального проекта «Учитель будущего», напоминает сайт.
Нацпроект «Образование» планируется реализовать в России до 2024 года. Входящий в него проект «Учитель будущего» предполагает, что в России появится национальная система профессионального роста педагогов, и к концу 2024 года половина учителей повысит квалификацию. Повышением уровня подготовки педагогов и его независимой оценкой будут заниматься специальные центры, которые появятся во всех регионах России. Общий бюджет нацпроекта «Образование» составит 784,5 миллиарда рублей.
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Образование , Общество , Ульяновская Область
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