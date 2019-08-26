Статус учителей в России захотели закрепить законодательно

России на законодательном уровне захотели закрепить статус педагогов. Сейчас такой законопроект разрабатывается в Ульяновской области , но, по мнению министра просвещения Ольги Васильевой, он может стать основой для нового федерального закона, сообщает сайт «Будущее России. Национальные проекты».

«Первый из 85 регионов предлагает принять региональный закон, который, я очень надеюсь, может стать началом для федерального закона», — сказала Васильева.

В настоящее время статус педагога в России никак не закреплен. Предполагается, что в документе, который для своих учителей разрабатывают законодатели Ульяновской области, будут отражены права педагогических работников, условия, в которых они должны работать, аттестации учителей, повышения квалификации, виды поощрения и меры соцподдержки.

Вопрос о повышении статуса педагогического работника является ключевым при реализации нацпроекта «Образование» и федерального проекта «Учитель будущего», напоминает сайт.

Нацпроект «Образование» планируется реализовать в России до 2024 года. Входящий в него проект «Учитель будущего» предполагает, что в России появится национальная система профессионального роста педагогов, и к концу 2024 года половина учителей повысит квалификацию. Повышением уровня подготовки педагогов и его независимой оценкой будут заниматься специальные центры, которые появятся во всех регионах России. Общий бюджет нацпроекта «Образование» составит 784,5 миллиарда рублей.