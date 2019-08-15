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Географ Ю. Симонов скончался на 97-м году жизни 

Агентство «Москва» 13 часов назад
Доктор географических наук, профессор Юрий Симонов скончался в возрасте 96 лет, сообщает пресс-служба МГУ им. М. Ломоносова.
«14 августа 2019 г. на 97-м году жизни скончался Юрий Гаврилович Симонов, доктор географических наук, профессор кафедры геоморфологии и географии географического факультета МГУ, Заслуженный профессор МГУ, академик Российской академии естественных наук. Юрий Гаврилович был выдающимся советским и российским географом и геоморфологом. Ю. Симонов — ярчайший пример классического профессора Московского университета. Интеллигент до мозга костей, он обладал уникальным сочетанием качеств щедрой души человека, великолепного организатора, глубочайшего исследователя и блестящего педагога. Сотрудники и выпускники Московского университета скорбят об учителе, ученом, старшем товарище и друге. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении. В пресс-службе МГУ добавили, что прощание с Ю. Симоновым состоится в понедельник, 19 августа в 11:30 морге Городской клинической больницы №1 им. Н. Пирогова.
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Образование , Юрий Симонов , МГУ
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