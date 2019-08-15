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До конца года в России построят 83 школы 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Нацпроект "Образование" предполагает строительство 83 школ в стране до конца 2019 года, сообщила в среду министр просвещения РФ Ольга Васильева на расширенном совещании по реализации нацпроекта, передает ТАСС.
"По стране на сегодняшний день уже построено 39 новых школ, а к концу 2019 году будет построено 83 школы. Это большая цифра, которая не может нас не радовать. Но при этом каждый [житель страны] должен знать, что это не просто строительство коробок, зданий. Это оснащение, причем современным, технологичным оборудованием", — сказала она.
Министр отметила, что строительство новых школ является важной, но не основной задачей нацпроекта. "Мы должны стремиться к тому, чтобы каждая семья, каждый ученик, каждый родитель, каждый человек, живущий на территории нашей страны, почувствовал, что в отечественном образовании действительно что-то меняется", — пояснила она.
Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.
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Образование , Общество , Ольга Васильева , ИТАР-ТАСС
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