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Школу на 550 мест достроили в Долгопрудном 

РИАМО + ещё 4 2 часа назад
Фото: © РИАМО в Балашихе, Наталья Николаева
Заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации получила достроенная школа в ЖК «Московские Водники» в городском округе Долгопрудный, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.
«Новая школа сможет принять 550 учеников начальных, средних и старших классов. Площадь трехэтажного здания составляет более 9,5 тысяч квадратных метров», — отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.
Здание располагается на Московской улице и входит в состав ЖК «Московские Водники». В нем предусмотрены 22 учебных класса для младшей, средней и старшей ступени, библиотека, два спортзала и кабинеты для кружков, а также столовая с обеденным залом и актовый зал на 550 мест.
В школу уже завезли необходимую технику и мебель. На пришкольной территории установлены спортивные зоны и игровые комплексы, организована парковка для школьного автобуса и автостоянка. Сама школа построена с учетом потребностей маломобильных групп населения.
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Образование , Общество , Артур Гарибян , Долгопрудный
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