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В России предложили создать в школах факультатив по киберспорту 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: © Владимир Астапкович РИА Новости
В Институте развития интернета предложили организовать школьные факультативные занятия по киберспорту. Соответствующее обращение в адрес министра просвещения Ольги Васильевой есть в распоряжении RT.
По задумке авторов инициативы, пилотный эксперимент о проведении таких занятий для подростковой и юношеской возрастных групп может быть включён в федеральные проекты «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда».
Сам эксперимент предлагается провести с 2020 по 2025 года в нескольких школах в каждом регионе страны.
Методические основы факультатива должны быть согласованы не только с органами образования, школами, родителям и учителями, но и с Федерацией киберспорта России, сказано в тексте обращения.
При этом выбор игр, в которые будут играть на факультативе для разных возрастных групп должны выбираться совместно со школьными психологами и педагогами.
Также предлагается проводить турниры между школами и регионами, всероссийские чемпионаты школьников.
«Мы полагаем не только разумным, но и педагогически оправданным встречное и транспарентное обращение школы к интернет-приоритетам нашей молодёжи, предупреждающее развитие сетевых зависимостей и фобий подростков и юношества за счёт участия не в пренебрегаемых взрослыми «обструктивных интернет-течениях», а в реальной школьной, региональной, трансграничной жизни, альтернативной действительно опасным и социально агрессивным субкультурам», — сказано в тексте обращения.
Ранее в Госдуме предложили заменить смартфоны в школе на «шкулфоны».
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Образование , Ольга Васильева , Госдума , Институт развития интернета
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