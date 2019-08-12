Судьбу студентов будет определять искусственный интеллект

Судьбу студентов российских вузов передадут "в руки" искусственного интеллекта. Машина будет решать, отчислять ли студентов с плохой успеваемостью. Сервис, как ожидается, появится к 2021 году.

Искусственный интеллект будет оценивать успеваемость студентов, их активность на занятиях, участие в общественной жизни и поведение. При этом он будет основываться на цифровом следе. Сервис будет решать, что следует сделать со студентом: поощрить, порекомендовать дополнительные занятия или более активное участие в учебном процессе, предупредить о ненадлежащем поведении или отчислить. При этом рекомендации сервиса не будут обязательными — последнее слово остается за деканатом.

Использование машины позволит избежать предвзятости со стороны преподавателей, передает РИА Новости со ссылкой на директора Центра EDCrunch University НИТУ "МИСИС" Нурлана Киясова . Поначалу систему протестируют в нескольких вузах.

В 2018 году из вузов было отчислено 16,8 процента студентов. Внедрение сервиса позволит понизить эту цифру до 10 процентов, уверены эксперты.