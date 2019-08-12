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Судьбу студентов будет определять искусственный интеллект 

Вести.Ru + ещё 12 1 час назад
Фото: www.vesti.ru
Судьбу студентов российских вузов передадут "в руки" искусственного интеллекта. Машина будет решать, отчислять ли студентов с плохой успеваемостью. Сервис, как ожидается, появится к 2021 году.
Искусственный интеллект будет оценивать успеваемость студентов, их активность на занятиях, участие в общественной жизни и поведение. При этом он будет основываться на цифровом следе. Сервис будет решать, что следует сделать со студентом: поощрить, порекомендовать дополнительные занятия или более активное участие в учебном процессе, предупредить о ненадлежащем поведении или отчислить. При этом рекомендации сервиса не будут обязательными — последнее слово остается за деканатом.
Использование машины позволит избежать предвзятости со стороны преподавателей, передает РИА Новости со ссылкой на директора Центра EDCrunch University НИТУ "МИСИС" Нурлана Киясова. Поначалу систему протестируют в нескольких вузах.
В 2018 году из вузов было отчислено 16,8 процента студентов. Внедрение сервиса позволит понизить эту цифру до 10 процентов, уверены эксперты.
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Образование , Общество , Технологии , Нурлан Киясов , РИА Новости
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