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Анонсировано резкое сокращение специальностей в техникумах 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 12 57 минут назад
Фото: РИА Новости
В колледжах и техникумах серьезно обновится перечень профессий и специальностей, почти 100 позиций будут исключены, заявиила министр просвещения Ольга Васильева.
«С 1 сентября 2020 года планируем исключить почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования (СПО)», — передает ее слова «Российская газета».
Она отметила, что на эти специальности в последние пять лет почти никто не поступал — некоторые «устарели содержательно», а другие профессии «в принципе исчезают».
«Третьи — изменились так, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах. При этом, конечно, человек всегда может продолжить обучение, повышая свою квалификацию. Что это за профессии? Например «изготовитель эмалированной посуды», «сушильщик в бумажном производстве», «ткач», «вышивальщица», «сборщик изделий электронной техники». Или «радиооператор» — это профессия тоже устарела технологически. Вместо нее в перечень мы введем, например, новую — «Монтажник оборудования мобильной связи», — сказала Васильева.
Она добавила, что в техникумах появятся специальности «техническое обслуживание и ремонт биотехнических медицинских аппаратов и систем», «аддитивные технологии», «мехатроника и мобильная робототехника», «графический дизайн», «техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства».
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Образование , Общество , Ольга Васильева , "Российская газета"
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