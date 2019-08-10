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Родительский комитет: Новые стандарты школьной формы вынудят брать кредиты 

Национальная Служба Новостей + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН заявила, что качественная школьная форма может оказаться не по карману многим российским семьям.
К 2020 году в России может появиться предварительный национальный стандарт для школьной формы. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В стандарте планируют зафиксировать требования к прочности и стойкости материалов, а также указать воздухопроницаемость ткани и подкладки, из которых будет шиться форма.
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН заявила, что введение этих норм может привести к удорожанию школьной формы, в результате чего собирать детей к школе многие семьи будут в кредит. Родительский комитет назвал альтернативу смартфонам для школьников.
«Школьная форма, несомненно, должна быть особенной: не только прочной, но и предоставлять нашим детям все условия для того, чтобы они чувствовали себя в школе комфортно. Это гигроскопичность, воздухопроницаемость, обязательное, в определенной пропорции, соотношение натуральных материалов с искусственными. Эти параметры имеют огромное значение. Отрицательная сторона нововведений заключается в том, что это приведет к удорожанию школьной формы, так как ткани в России мы не производим. Тем более, если эти ткани будут завозиться с уже необходимыми характеристиками. Было бы неплохо внести в этот стандарт и предоставление бесплатной школьной формы для нуждающихся семей, в противном случае мы будем наблюдать еще большую закредитованность семей при подготовке к школе. Уже сегодня большую часть потребительских кредитов берут на еду, а в летнее время, накануне учебного года, эти кредиты также идут на покупку школьной формы», — сказала она.
Ранее против стандартизации школьной формы в эфире НСН выступил Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 Москвы Евгений Ямбург. Он тоже считает, что такие меры приведут к удорожанию формы.
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Комментарии12
Образование , Общество , Ирина Волынец , Денис Мантуров
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