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Для российских учителей разработают специальные мессенджеры 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: ТАСС
«Cвоего рода мессенджер» разработает Минпросвещения для общения российских учителей с родителями. Об этом рассказала заместительница министра просвещения Марина Ракова, передает ТАСС.
По ее словам, в преддверии учебного года каждый учитель должен «занести все контакты родителей в телефон, создать группы и начать общение». Для того, чтобы педагоги не тратили на это время, для них хотят создать мессендежер, который будет выполнять подобные задачи автоматически.
«Он же поможет учителям загружать домашние задания в электронный дневник в определенное время. Таким образом, это будет некий органайзер-помощник, который будет не только налаживать общение, но и помогать в организации работы преподавателя», — добавила Ракова.
Мессенджер будет создаваться в рамках реализации национального проекта «Образование» и федерального — «Цифровая образовательная среда». На нацпроект было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.
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Образование , Наука и техника , Марина Ракова , ИТАР-ТАСС
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