В России хотят ввести стандарт на школьную форму

Предварительный национальный стандарт планируют утвердить в 2020 году.

России может появиться стандарт на школьную форму. В документе укажут требования к материалам, из которых она изготавливается. Среди них — определенные критерии прочности и стойкости, а также воздухопроницаемости.

По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, которые приводит издание «Известия», конкретизация требований к школьной форме поможет избежать «эффекта скафандра», так как из-за полностью синтетической подкладки даже качественные полушерстяные ткани не помогают сделать одежду безопасной.

Кроме того, отмечается, что предварительный национальный стандарт будет утвержден на ограниченный срок, чтобы проверить нормы на практике перед принятием ГОСТа. Разработкой документа занимаются в Роскачестве.