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В российских школах появятся квадрокоптеры и системы виртуальной реальности 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Pixabay.com
Школы победившей в конкурсе по четырем направлениям национального проекта «Образование» Пензенской области оснастят интерактивным оборудованием, квадрокоптерами и системами виртуальной реальности. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на губернатора региона Ивана Белозерцева.
Отмечается, что такие технологии появятся в 35 учреждениях Пензенской области. В рамках федерального проекта «Современная школа» будет закуплено оборудование для кабинетов технологии. Кроме того, в соответствии с проектом «Успех каждого ребенка» в 2020-2021 годах будут созданы два мобильных кванториума и оснащен центр выявления и поддержки одаренных детей.
Изначально Пензенская область получила в рамках нацпроекта «Образование» один миллиард рублей. Теперь, благодаря победе в конкурсе, эта сумма будет увеличена.
До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских школах будут внедряться новые методы и программы обучения, тогда как многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. Так, к 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенные с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.
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Образование , Общество , Пензенская Область
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