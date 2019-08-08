В российских школах появятся квадрокоптеры и системы виртуальной реальности

Школы победившей в конкурсе по четырем направлениям национального проекта «Образование» Пензенской области оснастят интерактивным оборудованием, квадрокоптерами и системами виртуальной реальности. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на губернатора региона Ивана Белозерцева.

Отмечается, что такие технологии появятся в 35 учреждениях Пензенской области. В рамках федерального проекта «Современная школа» будет закуплено оборудование для кабинетов технологии. Кроме того, в соответствии с проектом «Успех каждого ребенка» в 2020-2021 годах будут созданы два мобильных кванториума и оснащен центр выявления и поддержки одаренных детей.

Изначально Пензенская область получила в рамках нацпроекта «Образование» один миллиард рублей. Теперь, благодаря победе в конкурсе, эта сумма будет увеличена.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских школах будут внедряться новые методы и программы обучения, тогда как многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. Так, к 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенные с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.