Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Министра образования Румынии уволили из-за слов об изнасилованной девочке 

Газета.Ru + ещё 10 4 августа 2019
Фото: Газета.Ru
Министра образования Румынии Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке. Об этом написала в фейсбуке премьер-министр страны Виорика Дэнчилэ.
До этого сообщалось, что пятнадцатилетняя девочка была изнасилована и убита водителем машины, на которой она добиралась автостопом до Каракала.
Комментируя ситуацию Андросенку заявила, что жертву «учили не садиться в машины с незнакомцами». Ее высказывание вызвал огромный резонанс в обществе.
По словам премьера Румынии, подобные слова показывают отсутствие понимания у министра образования, как государственные органы должны защищать детей. Она также подчеркнула, что за некорректные высказывания чиновников и в дальнейшем будут увольнять.
Ранее сообщалось, что тюменская чиновница потеряла работу из-за фотосессии для журнала.
Газета.Ru: последние новости
МГУ оказался в сотне лучших университетов мира по качеству образования В Ростовской области выдадут около 1 тыс. образовательных сертификатов В Чечне к новому учебному году откроют три школы на 800 мест
Образование , Румыния
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Два самолета пролетали над взрывами в Сибири2
В Берлине отреагировали на слова Порошенко о «Минске»61
Власти решили эвакуировать жителей Ачинска375
Окрестности Хмеймима накрыло минами, есть погибшие112
Путин сделал заявление в связи с выходом США из ДРСМД334
Видео
03:36
Путин сделал заявление в связи с выходом США из ДРСМД
Политика
00:59
У Лопез расстегнулся костюм на сцене в Москве
Шоу-бизнес
00:38
Два самолета пролетали над взрывами в Сибири
Происшествия
00:49
В Берлине отреагировали на слова Порошенко о «Минске»
В мире Украина
00:49
Пугачева показала «звездный балкончик»
Шоу-бизнес
00:50
Окрестности Хмеймима накрыло минами, есть погибшие
Войска Армия
12:39
Могильщики ДРСМД: что ответит Россия
Политика Армия
00:28
Власти решили эвакуировать жителей Ачинска
Происшествия Африка
00:34
Аномальные холода идут в Москву
Погода Новости Москвы
00:24
Пожар на крыше «Сапсана» попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение