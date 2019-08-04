Министра образования Румынии уволили из-за слов об изнасилованной девочке

Министра образования Румынии Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке. Об этом написала в фейсбуке премьер-министр страны Виорика Дэнчилэ.

До этого сообщалось, что пятнадцатилетняя девочка была изнасилована и убита водителем машины, на которой она добиралась автостопом до Каракала.

Комментируя ситуацию Андросенку заявила, что жертву «учили не садиться в машины с незнакомцами». Ее высказывание вызвал огромный резонанс в обществе.

По словам премьера Румынии, подобные слова показывают отсутствие понимания у министра образования, как государственные органы должны защищать детей. Она также подчеркнула, что за некорректные высказывания чиновников и в дальнейшем будут увольнять.

Ранее сообщалось, что тюменская чиновница потеряла работу из-за фотосессии для журнала.