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Сеть детских технопарков разрастется в России 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
В девяти городах Челябинской области появятся детские технопарки и центры цифрового образования. Об этом сообщили в министерстве образования региона, передает ТАСС.
По словам собеседницы агентства, двух действующих парков оказалось слишком мало для региона. В связи с этим в рамках реализации национального проекта «Образование» к 2020 году в Челябинской области начнут работать еще двенадцать центров.
«В их числе три детских технопарка "Кванториум" в Златоусте, Копейске, Троицке, шесть центров цифрового образования "IT-куб" в Челябинске, Сатке, Снежинске, Магнитогорске, Южноуральске, Кыштыме, два мобильных технопарка "Кванториум" для детей в сельских и отдаленных территориях. Кроме того, появится центр выявления и поддержки одаренных детей», — заявила собеседница агентства.
Уточняется, что в учреждениях можно будет записать детей на бесплатные и платные курсы. Школьников в возрасте от пяти до 17 лет на добровольной основе будут обучать таким современным дисциплинам, как графический дизайн, 3D-печать, сборка сухопутных и водных роботов, квадрокоптеров.
До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских школах будут внедряться новые методы и программы обучения, тогда как многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. Так, к 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенные с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.
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Образование , Общество , Златоуст , Копейск , Троицк , Челябинская Область
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