Вузы нашли лазейку для одаренных абитуриентов с низкими результатами ЕГЭ

Ряд российских вузов, в том числе Московский физико-технический институт, опробовали систему грантов, позволяющую получить студенческий билет абитуриентам с невысокими результатами по Единому государственном экзамену, однако с явным талантом к профильным дисциплинам.

Как объяснили в пресс-службе Физтеха, пресловутые «одаренные троечники» проходят собеседование и сдают творческий экзамен — в случае успеха их зачисляют на платное отделение, однако стоимость обучения покрывают гранты, выделяемые за счет пожертвований выпускников вуза.

В частности, в 2018 году данной системой воспользовались 20 человек, в текущем году подано уже свыше 20 заявлений.

Аналогичную систему опробовали Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Южный федеральный университет (ЮФУ) и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ). Как пишут «Известия», присоединиться к эксперименту готовы и другие российские вузы.