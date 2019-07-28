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Вузы нашли лазейку для одаренных абитуриентов с низкими результатами ЕГЭ 

Вечерняя Москва 38 минут назад
Фото: Андрей Объедков, "Вечерняя Москва"
Ряд российских вузов, в том числе Московский физико-технический институт, опробовали систему грантов, позволяющую получить студенческий билет абитуриентам с невысокими результатами по Единому государственном экзамену, однако с явным талантом к профильным дисциплинам.
Как объяснили в пресс-службе Физтеха, пресловутые «одаренные троечники» проходят собеседование и сдают творческий экзамен — в случае успеха их зачисляют на платное отделение, однако стоимость обучения покрывают гранты, выделяемые за счет пожертвований выпускников вуза.
В частности, в 2018 году данной системой воспользовались 20 человек, в текущем году подано уже свыше 20 заявлений.
Аналогичную систему опробовали Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Южный федеральный университет (ЮФУ) и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ). Как пишут «Известия», присоединиться к эксперименту готовы и другие российские вузы.
Между тем заместитель председателя думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов направил письмо министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову, в котором предложил сделать полностью бесплатным получение высшего образования в пограничных регионах.
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Образование , Борис Чернышов , Михаил Котюков , газета "Известия"
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