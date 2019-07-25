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Медведев призвал не допускать закрытия малокомплектных школ 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Партия "Единая Россия" должна следить за работой малокомплектных школ и не допускать их закрытия, заявил председатель ЕР, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Для жителя села это что? Закрывают школу — значит нет смысла тогда здесь воспитывать детей, но и конец деревне. Поэтому надо за этим обязательно смотреть", — заявил Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии "Единая Россия".
В целом, по его словам, институт малокомплектных школ в России удалось отстоять.
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Образование , Общество , Дмитрий Медведев , Единая Россия
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