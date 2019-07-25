Медведев призвал не допускать закрытия малокомплектных школ

"Для жителя села это что? Закрывают школу — значит нет смысла тогда здесь воспитывать детей, но и конец деревне. Поэтому надо за этим обязательно смотреть", — заявил Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии "Единая Россия".

В целом, по его словам, институт малокомплектных школ в России удалось отстоять.