Центр «Сириус» в Сочи полностью готов к приему иностранных студентов

СОЧИ , 24 июля. /ТАСС/. Образовательный центр «Сириус» в Сочи полностью готов к приему иностранных студентов, первые группы планируется принять после уточнений по тематикам и составу студентов. Об этом сообщила в среду ТАСС руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

"Сами мы себе сроки не устанавливали, но на сегодняшний день мы полностью готовы к тому, чтобы их [иностранных студентов] принимать. На сегодняшний день у нас зарегистрирован университет, инновационный центр, большое количество партнеров, которые точно так же экспортируют свои технологии в другие страны и являются уже потенциальными партнерами по этим программам. Соответственно, мы ведем уточнения по тематикам, по составу студентов, и примем первые группы, как только партнеры будут готовы", — сказала Шмелева.

В настоящее время ведется подготовительная работа к приему иностранных студентов. «Партнеры интересуются нашей моделью, которая включает сильную фундаментальную подготовку и практическое применение результатов. Соответственно, мы ждем коллег, чтобы продолжить обмен идеями и моделями по подготовке. Партнеры с обеих сторон готовы, как долго мы будем прорабатывать особенности программы, прогнозировать сложно», — отметила Шмелева.

Она добавила, что иностранные студенты должны появиться в «Сириусе» в рамках соглашений, которые центр подписал с Индией и Таиландом, «также большой интерес проявляют другие страны в плане повышения квалификации и подготовки студентов».

Образовательный центр «Сириус», работу которого курирует образовательный фонд «Талант и успех», открыт в июне 2015 года в Сочи на базе олимпийских объектов. Цель работы центра — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в «Сириус» приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из разных регионов России.