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Володин возглавил попечительской совет ВГИК 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин возглавил попечительский совет Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК), сообщила РИА Новости советник спикера ГД Анастасия Кашеварова.
" (Володин) возглавил попечительской совет. Сначала Вячеславу Викторовичу сделали предложение войти (в совет) и возглавить, он согласился", — сказала Кашеварова.
Кроме того, по ее словам, в совет вошли гендиректор "Аэрофлота" Александр Савельев, председатель совета директоров "Тинькофф банк" Олег Тиньков, гендиректор и председатель совета директоров Rambler Александр Мамут.
Согласно опубликованному на сайте вуза документу, в совет также вошли режиссеры Федор Бондарчук, Владимир Меньшов, Владимир Хотинепко и Карен Шахназаров, президент Гильдии продюсеров России Ренат Давлетьяров, замминистра культуры Николай Овсиенко и ректор ВГИК Владимир Малышев.
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Образование , Политика , Александр Мамут , Олег Тиньков , Николай Овсиенко , Владимир Меньшов , Владимир Малышев , Ренат Давлетьяров , Федор Бондарчук , Вячеслав Володин , Карен Шахназаров , Александр Савельев , Тинькофф банк , Аэрофлот , Госдума , РИА Новости
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