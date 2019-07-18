Володин возглавил попечительской совет ВГИК 

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин возглавил попечительский совет Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК), сообщила РИА Новости советник спикера ГД Анастасия Кашеварова.
" (Володин) возглавил попечительской совет. Сначала Вячеславу Викторовичу сделали предложение войти (в совет) и возглавить, он согласился", — сказала Кашеварова.
Кроме того, по ее словам, в совет вошли гендиректор "Аэрофлота" Александр Савельев, председатель совета директоров "Тинькофф банк" Олег Тиньков, гендиректор и председатель совета директоров Rambler Александр Мамут.
Согласно опубликованному на сайте вуза документу, в совет также вошли режиссеры Федор Бондарчук, Владимир Меньшов, Владимир Хотинепко и Карен Шахназаров, президент Гильдии продюсеров России Ренат Давлетьяров, замминистра культуры Николай Овсиенко и ректор ВГИК Владимир Малышев.