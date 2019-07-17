В России предложили заменить смартфоны в школах на «шкулфоны»

По мнению Чернышова, «шкулфон» сможет стать альтернативой возможному полному запрету на использование детьми обычных мобильных телефонов в школах.

По замыслу автора инициативы, в «шкулфоне» помимо контактов родителей, педагогов и одноклассников, должна быть установлена программа, открывающая такие приложения, как «Московская электронная школа», его федеральный аналог «Российская электронная школа», учебный справочник по общим вопросам, калькулятор, а также школьный внутренний Интранет, в который будет встроена специальная программа, «блокирующая любые попытки буллинга школьников друг-другом».

Программа будет настроена на определённые оскорбительные, угрожающие, унижающие достоинство собеседника словосочетания или слова.

Также эта программа будет отсекать вредоносные программы, вирусы и сайты, не подходящие для несовершеннолетних, уточняет Чернышов.

«Таким образом мы не лишаем ребёнка мобильного телефона, но предоставляем ему вместо развлекательного образовательный контент, вызывающий интерес. Убеждён, «шкулфон» поможет школьнику не только сконцентрироваться на учебном процессе, но и повысит самооценку ребёнка, увеличивая его стремление совершенствовать своё образование», — говорится в тексте обращения.

Ранее опубликованный опрос показал, что 43% россиян не поддерживают идею запрета смартфонов в школе.