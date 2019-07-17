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В России предложили заменить смартфоны в школах на «шкулфоны» 

RT на русском 1 час назад
Фото: © Константин Чалабов РИА Новости
В России предложили создать специальный телефон для школьников — «шкулфон». С соответствующей инициативой, направленной в адрес корпорации «Ростех» обратился зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (письмо есть в распоряжении RT).
По мнению Чернышова, «шкулфон» сможет стать альтернативой возможному полному запрету на использование детьми обычных мобильных телефонов в школах.
По замыслу автора инициативы, в «шкулфоне» помимо контактов родителей, педагогов и одноклассников, должна быть установлена программа, открывающая такие приложения, как «Московская электронная школа», его федеральный аналог «Российская электронная школа», учебный справочник по общим вопросам, калькулятор, а также школьный внутренний Интранет, в который будет встроена специальная программа, «блокирующая любые попытки буллинга школьников друг-другом».
Программа будет настроена на определённые оскорбительные, угрожающие, унижающие достоинство собеседника словосочетания или слова.
Также эта программа будет отсекать вредоносные программы, вирусы и сайты, не подходящие для несовершеннолетних, уточняет Чернышов.
«Таким образом мы не лишаем ребёнка мобильного телефона, но предоставляем ему вместо развлекательного образовательный контент, вызывающий интерес. Убеждён, «шкулфон» поможет школьнику не только сконцентрироваться на учебном процессе, но и повысит самооценку ребёнка, увеличивая его стремление совершенствовать своё образование», — говорится в тексте обращения.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что будет создана рабочая группа, которая предложит меры регулирования телефонов учениками в школах.
Ранее опубликованный опрос показал, что 43% россиян не поддерживают идею запрета смартфонов в школе.
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Комментарии10
Образование , Гаджеты , Борис Чернышов , Валентина Матвиенко , Ростех , Госдума , Совет Федерации
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