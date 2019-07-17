Десяткам американских учителей отказали в российской визе

Российские власти не дали визы 30 учителям московской Англо-американской школы. Об этом пишет The New York Times.

Как отмечается, в этом учебном заведении учатся дети иностранных дипломатов и бизнесменов. Школа была создана властями англоговорящих стран в 1949 году. В ней работают около 150 преподавателей, среди них есть россияне, но большая часть — носители английского языка из-за границы.

По мнению официальных лиц США, инцидент является попыткой политического воздействия на американскую сторону. Президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко заметил, что из-за произошедшего родители некоторых учащихся могут иначе отнестись к работе в России.

Ранее сообщалось, что тренеру сборной России запретили въезд в США.