Ректор ВШЭ: Клиповое мышление стало вызовом для системы образования

«Одна из главных проблем нынешнего молодого поколения — это соотношение безумно возрастающего объема доступной и вроде бы пригодной к употреблению информации и ограниченных способностей человеческого мозга, интеллекта перерабатывать эту информацию», — заявил ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов , выступая на форуме «Территория смыслов» с лекцией о трендах современного образования.

«Что такое клиповое мышление, приписываемое нынешней молодежи? Это выхватывание какого-то готового решения. Такой огромный выбор, что человек отказывается от него, не хочет разобраться, берет то, что рядом или то, что ярко блестит, не включая мозг для анализа. Клиповое мышление — это мышление, которое отказывается от рассуждения. И это действительно большой современный вызов», — сказал ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов, выступая с лекцией на тему «Тренды развития образования». Выступление прозвучало в рамках смены «Экосреда — образование» молодежного форума «Территория смыслов».

«Рынок труда, для которого система образования сейчас готовит людей, скоро станет совсем другим. Он будет требовать совсем другого. Не готовности к выполнению детальных однообразных действий, а в первую очередь креативности, умению представлять себя, свой товар, свой продукт другим, чтобы его продвинуть. Первое, чему мы должны научить людей, — разговаривать. Понимать собеседника, научить их эмпатии», — пояснил лектор.

«Спортсмены, художники, артисты и ученые — лишь 10% рынка труда. А врачи, офицеры, люди, которые выполняют сложный регламент работ в сфере услуг, менеджеры разного рода — это 90% экономики», — считает Кузьминов.

Отметим, согласно прозвучавшим ранее прогнозам ректора ВШЭ, россиян, работающих водителями и продавцами, ждут массовые сокращения из-за внедрения современных технологий. «95% корреспонденции как-то успешно до нас доходит без почтальона Печкина. А через 10 лет с очень большой вероятностью — почти 90% по консенсус-прогнозу — к ним прибавится водитель, охранник, и, в общем, к ним прибавится технический переводчик, к ним прибавится три четверти продавцов», — цитировал накануне Кузьминова портал «Ura.ru».

Выступая перед участниками форума «Территория смыслов» во вторник Кузьминов перечислил проблемы современной системы образования. В частности, он посетовал на то, что в России практически нет системы «улавливания склонности» ребенка к работе руками.

«Это стало чем-то смешным и постыдным. У нас нет системы не смешным, не нелепым образом выявлять детей, у которых есть талант к работе руками. И вот здесь заложен второй вызов, с которым должна работать современная школа — это предпрофессиональная ориентация. Здесь есть очень простая модель решения — симуляторы. Пропустить молодого человека через симулятор, например, используя, очки виртуальной реальности. Вопрос предпрофессиональной подготовки таким образом может быть решен — интересно ему или нет, заводит его или нет», — отметил Кузьминов.

«Третий вызов — учитель сам по себе должен быть интересным. Как завоевывать аудиторию, как ее удерживать. Это проблема, с которой отечественная система образования сталкивается регулярно и регулярно эту битву проигрывает, потому что самые сильные люди в учителя не идут, хотя уже не идут и самые слабые, слава Богу, — отметил ректор. — После того, как президент поднял зарплату на 60%, идут средние, это уже кое-что». Всем этим категориям педагогов надо перестроиться, чтобы этот вызов принять, призвал Кузьминов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, молодежный форум «Территория смыслов» этим летом впервые проходит на базе мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия — страна возможностей». В прежние годы он базировался во Владимирской области, в связи с чем назывался «Территория смыслов на Клязьме».

Как уточняет ТАСС, в рамках форума пройдут шесть тематических смен. Первая смена посвящена проектам платформы «Россия — страна возможностей». Также в программу включены смены по образованию, волонтерству, политике, высоким технологиям и экологии. Шестая смена завершится 20 августа.