В российских школах захотели ввести уроки экологии

России В российских школах предложили ввести урок экологии. Об этом заявили член совета Минприроды Александр Федоров , передает ТАСС.

«Выпускники со знанием экологии сегодня востребованы во многих областях: это правоохранительные и надзорные ведомства, безопасность труда, управленцы в регионах», — отметил он.

Однако с введением данного предмета могут возникнуть проблемы, потому что за экологическое образование, согласно закону «Об охране окружающей среды» отвечает Минприроды, в то время как за образование в целом — Минпросвещения и Минобрнауки

«Моя задача, как члена общественного совета заключается в том, чтобы договориться о совместной проработке вопроса этими министерствами с тем, чтобы прийти к решению, как это сделать. По смыслу нужно создавать межведомственную рабочую группу или комиссию», — решил Федоров.

Позднее в пресс-службе Минпросвещения заявили агентству, что вопросы по экологии уже включены в ЕГЭ по биологии и географии.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Образование». На него было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» планируется создать систему, в которой уже на ранних этапах обучения помимо базового образования ребенок сможет выбрать интересующие его направления будущей профессиональной деятельности.