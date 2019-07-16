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В российских школах захотели ввести уроки экологии 

Lenta.ru + ещё 19 1 час назад
Фото: РИА Новости
В российских школах предложили ввести урок экологии. Об этом заявили член совета Минприроды России Александр Федоров, передает ТАСС.
«Выпускники со знанием экологии сегодня востребованы во многих областях: это правоохранительные и надзорные ведомства, безопасность труда, управленцы в регионах», — отметил он.
Однако с введением данного предмета могут возникнуть проблемы, потому что за экологическое образование, согласно закону «Об охране окружающей среды» отвечает Минприроды, в то время как за образование в целом — Минпросвещения и Минобрнауки.
«Моя задача, как члена общественного совета заключается в том, чтобы договориться о совместной проработке вопроса этими министерствами с тем, чтобы прийти к решению, как это сделать. По смыслу нужно создавать межведомственную рабочую группу или комиссию», — решил Федоров.
Позднее в пресс-службе Минпросвещения заявили агентству, что вопросы по экологии уже включены в ЕГЭ по биологии и географии.
До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Образование». На него было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» планируется создать систему, в которой уже на ранних этапах обучения помимо базового образования ребенок сможет выбрать интересующие его направления будущей профессиональной деятельности.
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Образование , Общество , Экология , Александр Федоров , Минобрнауки , Минприроды , ИТАР-ТАСС
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