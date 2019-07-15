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Борис Клюев: дети книжки уже не листают 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: Reuters
Артист Борис Клюев прокомментировал повсеместное использование гаджетов студентами, вместо чтения.
"Дети книжки уже не листают. Порой педагоги содрогаются, когда слушают их интерпретацию классики. Мы знаем многие произведения наизусть, и вдруг студент выдает вроде знакомый нам текст, но слова в нем другие. "Откуда это? Что за издание?" — интересуемся. "Из интернета" — признаются студенты.
В сентябре у меня появится еще один курс. Сделали целевой набор в Якутии. Хорошие дети. Надеюсь, по окончании училища они вернутся на родину, работать в местном театре. Мне кажется, это правильно. Кстати, так было и в СССР. После окончания вуза тебя отправляли на три года работать в провинцию", — приводит его слова газета "Известия".
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Образование , Гаджеты , Технологии , Борис Клюев , газета "Известия"
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