Борис Клюев: дети книжки уже не листают

Артист Борис Клюев прокомментировал повсеместное использование гаджетов студентами, вместо чтения.

"Дети книжки уже не листают. Порой педагоги содрогаются, когда слушают их интерпретацию классики. Мы знаем многие произведения наизусть, и вдруг студент выдает вроде знакомый нам текст, но слова в нем другие. "Откуда это? Что за издание?" — интересуемся. "Из интернета" — признаются студенты.

В сентябре у меня появится еще один курс. Сделали целевой набор в Якутии. Хорошие дети. Надеюсь, по окончании училища они вернутся на родину, работать в местном театре. Мне кажется, это правильно. Кстати, так было и в СССР. После окончания вуза тебя отправляли на три года работать в провинцию", — приводит его слова газета "Известия".