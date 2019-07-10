Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коррекционные школы в Подмосковье обновят 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Московской области в этом году обновят материально-техническую базу 22 коррекционных школ. Об этом сообщила первый зампред правительства Подмосковья — министр образования региона Ольга Забралова, передает телеканал "360".
На обновление школ выделят более 90 миллионов рублей. Каждое из заявленных учреждений получит по 4,2 миллиона на обновление учебных кабинетов по технологии и других помещений с целью организации качественного доступного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Обновление пройдет в рамках проекта "Современная школа" национального проекта "Образование".
"В школах региона пройдет большая работа по повышению уровня комфорта учащихся с ограниченными возможностями здоровья. В коррекционных образовательных учреждениях откроются новые мастерские агропромышленного профиля, цветоводства и декоративного садоводства, рабочего зеленого хозяйства", — рассказала Ольга Забралова.
Кроме того, планируется приобрести оборудование психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ и оборудование для дополнительного образования.
"Все это позволит коррекционным школам поставить на новый уровень профориентационную работу, сформировать у детей профессиональную направленность. В дальнейшем обучающиеся смогут успешно социализироваться и быть востребованы на рынке труда региона", — добавила Ольга Забралова.
В проект вошли учреждения в Балашихе, Дмитрове, Домодедове, Дубне, Егорьевске, Истре, Клину, Коломне, Королеве, Лобне, Люберцах, Мытищах, Ногинске, Одинцове, Раменском, Рузе, Сергиевом Посаде, Серпухове, Химках, Чехове, Щелково, Электростали.
Газета.Ru: последние новости
ТМК и Уральский федеральный университет договорились о расширении сотрудничества Задержан продававший в Москве дипломы ректор Проекты новых научно-образовательных центров разработают в ходе интенсива "Острова"
Комментарии
Образование , Общество , Ольга Забралова , Электросталь , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шепелев рассказал, как воспитывает сына Фриске
Зеленский залез на купол Рады9
Алибасов с позором бежал с Первого канала16
Истребители ВВС США начнут охоту на НЛО7
Сбежавшей с миллионами кассирше собирают деньги20
Видео
01:08
В Израиле нашли библейский город царя Давида
Наука Наука и техника
03:51
Пока вы не уснули: в Грузии унизили Россию
В мире
00:53
Ошибка перевода: глава «Рустави 2» не хотел мочиться в вино
Кавказ Статьи
00:57
Беглов: надо навести порядок на муниципальных выборах в Петербурге
Политика
Как кот с мышью: Саакашвили о Путине и Грузии
В мире Статьи
04:16
Журналисты нашли у Трампа тяжелую болезнь
США В мире
01:35
Лобода выдала чужое обнаженное тело за свое
Шоу-бизнес
10:32
Зачем Чернобыльской АЭС второй саркофаг
Украина В мире
04:44
Скрывал месяцами: На кого Виторган променял Собчак
Шоу-бизнес Статьи
01:00
«Он маньяк!»: Пугачева прячется от опасного фаната
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение