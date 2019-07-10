Коррекционные школы в Подмосковье обновят 

В Московской области в этом году обновят материально-техническую базу 22 коррекционных школ. Об этом сообщила первый зампред правительства Подмосковья — министр образования региона Ольга Забралова, передает телеканал "360".
На обновление школ выделят более 90 миллионов рублей. Каждое из заявленных учреждений получит по 4,2 миллиона на обновление учебных кабинетов по технологии и других помещений с целью организации качественного доступного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Обновление пройдет в рамках проекта "Современная школа" национального проекта "Образование".
"В школах региона пройдет большая работа по повышению уровня комфорта учащихся с ограниченными возможностями здоровья. В коррекционных образовательных учреждениях откроются новые мастерские агропромышленного профиля, цветоводства и декоративного садоводства, рабочего зеленого хозяйства", — рассказала Ольга Забралова.
Кроме того, планируется приобрести оборудование психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ и оборудование для дополнительного образования.
"Все это позволит коррекционным школам поставить на новый уровень профориентационную работу, сформировать у детей профессиональную направленность. В дальнейшем обучающиеся смогут успешно социализироваться и быть востребованы на рынке труда региона", — добавила Ольга Забралова.
В проект вошли учреждения в Балашихе, Дмитрове, Домодедове, Дубне, Егорьевске, Истре, Клину, Коломне, Королеве, Лобне, Люберцах, Мытищах, Ногинске, Одинцове, Раменском, Рузе, Сергиевом Посаде, Серпухове, Химках, Чехове, Щелково, Электростали.