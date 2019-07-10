Коррекционные школы в Подмосковье обновят

Московской области в этом году обновят материально-техническую базу 22 коррекционных школ. Об этом сообщила первый зампред правительства Подмосковья — министр образования региона Ольга Забралова, передает телеканал "360".

На обновление школ выделят более 90 миллионов рублей. Каждое из заявленных учреждений получит по 4,2 миллиона на обновление учебных кабинетов по технологии и других помещений с целью организации качественного доступного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.

Обновление пройдет в рамках проекта "Современная школа" национального проекта "Образование".

"В школах региона пройдет большая работа по повышению уровня комфорта учащихся с ограниченными возможностями здоровья. В коррекционных образовательных учреждениях откроются новые мастерские агропромышленного профиля, цветоводства и декоративного садоводства, рабочего зеленого хозяйства", — рассказала Ольга Забралова.

Кроме того, планируется приобрести оборудование психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ и оборудование для дополнительного образования.

"Все это позволит коррекционным школам поставить на новый уровень профориентационную работу, сформировать у детей профессиональную направленность. В дальнейшем обучающиеся смогут успешно социализироваться и быть востребованы на рынке труда региона", — добавила Ольга Забралова.