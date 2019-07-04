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Российских школьников обеспечат бесплатным питанием и проживанием 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: СУНЦ УрФУ
Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) Уральского федерального университета (УрФУ) в течение трех лет не будет взимать плату за проживание и питание учеников в интернате. Об этом в четверг, 4 июля, сообщил ТАСС директор центра Андрей Мартьянов.
«Высокая плата значительно ограничивала возможность обучения в СУНЦ детей из маленьких городов», — отметил директор, добавив, что теперь отправить школьников на учебу в СУНЦ сможет большее число семей.
По его словам, подобную возможность обеспечило получение учебным заведением гранта Министерства науки и высшего образования в рамках нацпроекта «Наука». Всего СУНЦ выделили 575,5 миллиона рублей, эта сумма рассчитана на 2019-2021 годы, уточнил Мартьянов.
Он пояснил, что большая часть средств будет потрачена на содержание учеников. Оставшаяся часть денег пойдет на организацию поездок школьников на олимпиады и соревнования как всероссийского, так и международного уровней.
СУНЦ УрФУ — центр по работе с талантливыми школьниками с Урала, Поволжья и Западной Сибири. Ежегодно там проходят мероприятия для более чем одной тысячи человек.
Нацпроект «Наука» был утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, нацпроект предполагает создание в стране целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров и обеспечение условий для карьерного роста молодых ученых вне зависимости от региона проживания.
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Образование , Общество , Владимир Путин , Андрей Мартьянов , ИТАР-ТАСС
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