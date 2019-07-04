Российских школьников обеспечат бесплатным питанием и проживанием

Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) Уральского федерального университета (УрФУ) в течение трех лет не будет взимать плату за проживание и питание учеников в интернате. Об этом в четверг, 4 июля, сообщил ТАСС директор центра Андрей Мартьянов

«Высокая плата значительно ограничивала возможность обучения в СУНЦ детей из маленьких городов», — отметил директор, добавив, что теперь отправить школьников на учебу в СУНЦ сможет большее число семей.

По его словам, подобную возможность обеспечило получение учебным заведением гранта Министерства науки и высшего образования в рамках нацпроекта «Наука». Всего СУНЦ выделили 575,5 миллиона рублей, эта сумма рассчитана на 2019-2021 годы, уточнил Мартьянов.

Он пояснил, что большая часть средств будет потрачена на содержание учеников. Оставшаяся часть денег пойдет на организацию поездок школьников на олимпиады и соревнования как всероссийского, так и международного уровней.

СУНЦ УрФУ — центр по работе с талантливыми школьниками с Урала, Поволжья и Западной Сибири. Ежегодно там проходят мероприятия для более чем одной тысячи человек.