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Россиян решили привлечь к творчеству 

Lenta.ru + ещё 1 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
В российских городах откроются летние творческие школы при филиалах Центральной музыкальной школы (ЦМШ) при Московской государственной консерватории имени Чайковского. Об этом в четверг, 4 июля, сообщает ТАСС.
Так, культурные мероприятия состоятся во Владивостоке, Калининграде и Кемерово. Участникам предлагается принять участие в мастер-классах по различным специальностям — фортепиано, скрипка, виолончель, кларнет, — а также посетить цикл занятий с учащимися музыкальных школ и школ искусств и круглые столы с преподавателями.
Кроме того, ЦМШ планирует набрать кандидатов на обучение настройке и обслуживанию парка инструментов своих филиалов. Отмечается, что мастера будут регулярно отправляться на стажировки в Москву.
Всего будет организовано три филиала ЦМШ: «Приморский» — во Владивостоке, «Балтийский» — в Калининграде, «Сибирский» — в Кемерово. Занятия там начнутся уже осенью текущего года.
Инициатива будет реализована в рамках нацпроекта «Культура», на реализацию которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.
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Образование , Общество , ИТАР-ТАСС , Владивосток , Калининград , Кемерово
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