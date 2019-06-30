Священные тексты в школе: новое предложение РПЦ

РПЦ предложили ввести некоторые священные тексты в школьную программу, так как их изучение поможет восполнить нехватку «нравственной составляющей» среди молодежи. При этом изучение религиозной литературы, по мнению митрополита Волоколамского Илариона, не должно зависеть от вероисповедания школьников.

В Российской православной церкви заявили, что при помощи изучения школьниками религиозных текстов можно восполнить нехватку «нравственной составляющей». Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» выразил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

По его словам, отсутствие религиозных текстов в школьном курсе по литературе является большим упущением.

«Если наши школьники изучают «Слово о полку Игореве», «Легенду о Гильгамеше», то почему они в рамках курса литературы не могут изучать ту же самую Библию, Тору или Коран?» — задался вопросов архиерей.

Митрополит Иларион считает, что к названным им книгам можно относиться как к выдающимися литературными произведениями, которые достойны войти в школьную программу независимо от вероисповедования учеников.

Кроме того, представитель РПЦ напомнил слова президента России Владимира Путина , который во время «Прямой линии» советовал молодежи читать религиозные тексты, так как они оказывают значительное нравственное влияние. Митрополит подчеркнул, что именно нравственности молодым людям не хватает.

Ранее, 28 июня, РПЦ заключило с Минтруда соглашение о сотрудничестве. Целью взаимодействия названо развитие добровольческого и сестринского служения, передает РИА «Новости».

Документ был подписан патриархом Московским и всея Руси Кириллом и главой министерства Максимом Топилиным

«Соглашение призвано содействовать развитию добровольчества, участию церковных волонтеров, сестер милосердия и сотрудников церковных социальных проектов в поддержке подопечных государственных социальных учреждений, в том числе психоневрологических интернатов», — отметили в синодальном отделе Московского патриархата по благотворительности.

Там отметили, что подписанное соглашение облегчит работу созданных при участии церкви социально ориентированных НКО, обеспечивая их взаимодействие с государством. По данным отдела, при участии РПЦ создано 400 проектов помощи инвалидам. Кроме того, занимаются активной деятельностью более 300 сестричеств милосердия и более 800 добровольческих объединений и групп милосердия, передает агентство.

Так, в синодальном отделе отметили, что добровольцы посещают интернаты, дома престарелых, организовывая досуг, обеспечивая уход за проживающими в государственных стационарных учреждениях.

Предусматривается также создание постоянно действующей комиссии между РПЦ и министерством. «Положительный опыт совместный работы предполагается распространять с помощью рекомендаций и методических материалов», — отметили представители РПЦ.

Между тем сами священные тексты претерпевают неоднократные изменения. Так, в начале июня, как сообщает католический портал Avvenir, папа римский Франциск решил изменить текст молитвы «Отче наш». Слова «Не введи нас в искушение» он поменял на «Не дай нам поддаться искушению». Таким образом, по мнению папы римского, эти изменения уберут ошибочное восприятие текста молитвы о том, что Бог провоцирует людей на грех.

Этот текст помещен в третье издание книги «Миссал», определяющей ход проведения мессы. Отметим, что ранее понтифик утвердил выпуск книги.

По информации портала, новую версию молитвы начнут использовать до конца этого года.

В РПЦ вносить правки в молитву не намерены. По мнению члена Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ протоиерея Андрея Новикова, в текущем тексте нет богословских неточностей.

«Никто, конечно, не будет менять текст молитвы. Как получили Писание — так и оставим», — пообещал Новиков.