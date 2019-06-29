РПЦ предложила изучать священные тексты в школах

Современным школьникам не помешает знакомиться с религиозными текстами, уверен глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

По его словам, изучать тексты ученики могли бы на уроках литературы.

— Школьники учатся 11 лет. В это время они не читают ни Библию, ни Тору, ни Коран, являющиеся важнейшими литературными произведениями, — заявил в ходе эфира телеканале «Россия-24» Иларион.

Так, он провел аналогию со «Словом о полку Игореве», изучаемым в рамках школьной программы.

Кроме того, современным ученикам, отметил иерарх, не хватает нравственности.