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РПЦ предложила изучать священные тексты в школах 

Вечерняя Москва + ещё 5 20 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Современным школьникам не помешает знакомиться с религиозными текстами, уверен глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.
По его словам, изучать тексты ученики могли бы на уроках литературы.
— Школьники учатся 11 лет. В это время они не читают ни Библию, ни Тору, ни Коран, являющиеся важнейшими литературными произведениями, — заявил в ходе эфира телеканале «Россия-24» Иларион.
Так, он провел аналогию со «Словом о полку Игореве», изучаемым в рамках школьной программы.
Кроме того, современным ученикам, отметил иерарх, не хватает нравственности.
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Образование , Общество , РПЦ
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